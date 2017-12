Los periodistas en españa: menos libres, más precarios y con presiones de sus directivos

14/12/2017 - 15:02

Los periodistas españoles se sienten cada vez menos libres y con más presiones de sus propios directivos, según refleja el Informe Anual de la Profesión Periodística elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que cada año toma el pulso a un gremio que, según los propios profesionales, cada vez es más precario.

De hecho, el 75% de los periodistas admite que la imagen que la sociedad española tiene de su trabajo es negativa, al considerar que el periodismo peca de "sensacionalismo" y entiende la información como "un espectáculo", aseguró el periodista Luis Palacio, director del informe, que este año incorpora un enfoque de género y se centra en los 'freelance'.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria Prego, destacó durante la presentación de este estudio que cada vez "salen más periodistas de los que el mercado puede absorber", ya que el número de estudiantes en las facultades aumenta mientras el trabajo se resiente.

A esto se le suman las condiciones laborales de los periodistas titulados que ejercen, ya que cerca del 40% cobra por debajo de los 1.500 euros mensuales. En el caso de las mujeres, la situación empeora considerablemente, pues el porcentaje de hombres en puestos directivos en las redacciones de medios impresos duplica al de mujeres.

Sin embargo, en el mundo de la comunicación –donde muchos titulados en periodismo desarrollan su profesión- las mujeres predominan en puestos de dirección, ya que la mayoría de cargos con responsabilidad (52%) los desempeñan ellas.

Además, los puestos más innovadores en el campo del periodismo relacionados con las nuevas tecnologías también los desarrollan en su mayoría mujeres, sobre todo los que tienen que ver con periodismo de datos o gestión de comunidades digitales u 'online'.

MENOS INDEPENDIENTES

En cuanto a la percepción que tienen los periodistas sobre su propio trabajo, afirman que han caído en el "sensacionalismo" y cada vez son menos independientes. Además, Palacio destacó un dato que, a su juicio, es "descorazonador", y es que el 75% de los periodistas se sienten mal considerados por la sociedad española.

Sus críticas se centran en hacer "espectáculo" con la información y una "falta de rigor", unido a que se sienten "obligados a reproducir los intereses de sus medios de comunicación o de sus grupos".

De hecho, "ha aumentado el número de periodistas que dice haber sufrido presiones" y que las sufren a menudo; mientras que lo más significativo es que estas injerencias cada vez vienen más "de los medios y de los directivos", sostuvo el director del informe.

Por su parte, los profesionales demandan que se haga una mayor diferenciación de lo que es información y lo que es opinión, al tiempo que echan en falta aplicar más "métodos periodísticos" y no reproducciones que, en muchos casos, convierten el periodismo en una recopilación de declaraciones e información que, en algunos casos, es interesada.

REDACCIONES DE 'FREELANCE'

Asimismo, la Asociación de la Prensa de Madrid llamó la atención por aquellas redacciones que cada vez acuden más al trabajo de autónomos o 'freelance' que, mientras realizan trabajos casi diarios y con una relación muy similar al de periodistas de plantilla, cobran por una pieza estándar de dos folios y medio un precio que, en el 14,7% de los casos, no llega a los 50 euros.

De hecho, en el caso de los medios digitales las piezas no llegan a los 50 euros en el 30% de los casos, mientras que aquellas que se pagan por encima de los cien euros no llegan al 9,6%, y alrededor del 35% de los periodistas autónomos no llegan a los mil euros mensuales.

Pese a este panorama, la presidenta de la APM, Victoria Prego, apreció que la profesión está "un poco, sólo un poco, mejor", ya que el desempleo se ha reducido casi 10 puntos porcentuales respecto al año pasado, aunque las condiciones de precariedad se mantienen.

