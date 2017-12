Natalia peiró, primera mujer al frente de cáritas española

14/12/2017 - 16:44

MADRID, 14

Natalia Peiró ha sido elegida nueva secretaria general de Cáritas Española, convirtiéndose así en la primera mujer que accede a este cargo en los 70 años de historia de la institución. Está casada y es madre de cuatro hijos. Peiró dirigía el Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas Española y releva a Sebastián Mora.

Peiró es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación académica con un máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico, en la Escuela de Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona (2016-2017); otro máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, en la Fundación Ortega y Gasset (2001-2002), y un postgrado en Liderazgo e Innovación Social en Organizaciones No Gubernamentales, en Esade Business & Law School (2008-2009).

Vinculada laboralmente a Cáritas Española en 2002, desde 2015 venía desempeñando la dirección del Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia. Anteriormente había sido directora del Área de Cooperación Internacional (2007-2015), técnico de Cooperación Internacional para los países de Europa Central y del Este (2005-2007) y secretaria de Dirección de Cáritas Española (2002-2005).

La nueva secretaria general de Cáritas Española confiesa que "toda mi trayectoria de voluntariado y de contacto con la realidad social en España y en terceros países ha sido en el seno de organizaciones católicas, por la cercanía personal que desde siempre he tenido con personas de Iglesia, tanto laicos como sacerdotes, que me han acompañado en mi desarrollo personal y en mi vocación personal y profesional".

"En Cáritas he tenido la suerte de conocer diferentes expresiones de esta acción social de la Iglesia y también, desde diferentes culturas en las que nuestra Iglesia se envuelve para mejor servir, he conocido la dedicación de muchísimas personas consagradas y laicas, voluntarias y contratadas, que desde todos los puntos de atención, parroquias, proyectos y oficinas me han enseñado cómo el compromiso con los demás va más allá de su tarea, y crea unos lazos que nos hacen ser una familia universal, diversa y rica, pero la misma familia en cualquier rincón del mundo", concluyó.

14-DIC-17

