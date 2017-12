Discapacidad. un proyecto para mejorar las terapias de los tea y otro para desarrollar un lector braille, premios uninnova de fundación once

Fundación ONCE entregó este viernes los Premios Uninnova, que en su II edición han recaído en un proyecto de lector braille analógico de "mínimo espacio", en otro que consiste en generar terapias "poco molestas" para las personas con trastornos del espectro autista (TEA) y en una app de transporte asistido extremo a extremo que potencia además la accesibilidad TIC.

En el acto de entrega de estos galardones participaron Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE.

En su intervención, Fanjul señaló cómo estos premios ponen de manifiesto "la diversidad de la discapacidad", ya que no todas las personas tienen las mismas necesidades. Y teniendo esto en cuenta, añadió, el Gobierno elige "a los mejores" a la hora de implementar medidas en favor de este colectivo y trabaja, así, entre otros, con Fundación ONCE.

Por su parte, Martínez Donoso se centró en la importancia de la tecnología y afirmó que en los últimos años, tiene "muy ocupada, pero también preocupada" a Fundación ONCE, ya que si bien es verdad que puede ser un aliado para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, no lo es menos que puede ser, si no se mantiene una postura vigilante, "la gran barrera que expulse del sistema nuevamente a estas personas".

Finalmente, Hernández explicó que Uninnova es una plataforma que pretende ayudar a los promotores destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con discapacidad a llevar a cabo sus proyectos y animó a los emprendedores sociales y a las universidades a participar en este portal.

LOS PREMIADOS

Los Premios Uninnova pretenden fomentar y apoyar a los innovadores sociales que generan proyectos en materia de accesibilidad para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. A su II edición se han presentado un total de 75 trabajos, 39 más que a la primera, entre las tres categorías de concurso: Idea, Proyecto y Producto o Servicio.

En el apartado de Idea, el trabajo ganador ha sido el denominado B-Up-Reader, diseñado por Rafael Aparicio Sánchez, de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un lector braille 'analógico' con cinta de material con memoria, enrollado con mínimo espacio, que permite transportar mayor cantidad de texto.

Como explica Aparicio, se comienza con materiales reciclados, para llegar a un diseño con materiales 'con memoria', que son capaces de 'recordar' su forma y de volver a ella incluso después de haber sido deformados. Estos materiales se pueden utilizar con un cambio térmico o magnético, lo que hace que el espacio que ocupa un texto se reduzca considerablemente. Así, un libro en braille como 'El Principito', que ocuparía 500 metros en el sistema convencional de enrollado, en una cinta con memoria precisaría del equivalente de sólo dos cintas, con la consecuente facilidad de transporte.

Dentro de la categoría Proyectos, los Premios Unninova han distinguido a Forhhss-Tea, de Elena Olmos, también de la Universidad Politécnica de Valencia, que pretende implementar "una metodología no intrusiva, poco molesta y poco invasiva" para validar terapias en personas con TEA usando la realidad virtual inmersiva. El proyecto del trabajo apunta además que junto al uso de tecnologías inmersivas y de alto valor ecológico, se incorporarán métricas fisiológicas, de seguimiento de mirada, movimiento y expresión facial, que proporcionarán datos objetivos sobre el comportamiento de los usuarios.

"Con ello pretendemos hallar nuevas métricas que se encuentren relacionadas con el comportamiento del TEA y a su vez generar un entorno de entrenamiento seguro basado en las técnicas de exposición de realidad virtual. Simulación de entornos", afirma Olmos.

Por último, en el apartado Producto o Servicio, el trabajo galardonado es el titulado 'App&Town Compagnon', de Mass Factory. Se trata de un sistema de transporte asistido extremo-a-extremo, para personas con discapacidad, mayores, menores y otros colectivos, que permite realizar desplazamientos en transporte público a través de una aplicación móvil y una continua monitorización de los usuarios desde cualquier lugar y dispositivo.

Junto a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, el jurado de los premios ha valorado aspectos tales como el grado de innovación de la idea, o la viabilidad, sostenibilidad y alcance del proyecto, que entre otras temáticas había de abordar las relacionadas con la accesibilidad en la movilidad, los edificios y su equipamiento, el mobiliario urbano o el marketing y el diseño universal.

PREMIOS

Los trabajos ganadores en las categorías Idea y Proyecto tienen un certificado de reconocimiento por parte de las entidades promotoras del concurso, la promoción y difusión del proyecto con el soporte de Fundación ONCE y Uninnova y, en el caso de la propuesta del apartado de Proyecto, su validación con usuarios finales.

La propuesta ganadora en la categoría de Producto o Servicio ha sido además galardonada con el Premio al Proyecto de Emprendimiento de Accesibilidad (TIC Categoría C de los Premios Discapnet de la Fundación ONCE a las Tecnologías Accesibles), que cuenta con una dotación económica de 5.000 euros, que deberá destinarse íntegramente al desarrollo del proyecto de emprendimiento con el que ha participado en Uninnova.

