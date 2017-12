Podemos se concentra ante la Fiscalía junto a víctimas de 'bebés robados': "No hay una investigación real"

15/12/2017 - 14:57

El senador del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Joan Comorera se ha concentrado este viernes 15 de diciembre ante la Fiscalía General del Estado junto a víctimas de 'bebés robados', para pedir al Gobierno soluciones a este problema.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Los casos se archivan porque muchos acaban prescritos y porque no se investigan a fondo. No hay una investigación real y tampoco hay un interés en la investigación", ha criticado Comorera, al tiempo que ha asegurado que las fiscalías y los juzgados, "hasta ahora", han demostrado "poco interés en seguir la investigación".

Precisamente, ha hecho hincapié en que "todavía no ha habido ninguna condena en España por el asunto de bebés robados". "Tenemos la esperanza con el juicio del doctor Vela, que se celebra este año, y que debería ser la primera sentencia", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que "con medios suficientes sí se podría" solucionar el problema. "Necesitamos que se pueda acceder a determinados archivos, sobre todo a archivos de la Iglesia. Muchas veces las investigaciones chocan contra un muro porque no se puede acceder a determinada documentación", ha denunciado.

Durante la concentración, organizada por Camino de la Justicia, el senador ha celebrado que esta semana se haya aprobado en el Congreso una proposición no de ley, para llevar a cabo las recomendaciones de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzosas en España. "Hemos tirado adelante esta iniciativa que insta al Gobierno a tomar partido", ha comentado.

UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 'BEBÉS ROBADOS'

Entre las propuestas de la formación morada, ha destacado la creación de una fiscalía "especializada en temas de bebés robados", para poder "centralizar todos los casos" y hacer un "trabajo coordinado", algo que, a su juicio, "hoy en día no se está haciendo". "Prácticamente todas las denuncias que se hacen por temas de bebés robados acaban archivadas", ha asegurado.

Para el coordinador de Camino de la Justicia, Pedro Caraballo, estas manifestaciones sirven para que "no se olviden del tema de los bebés robados", que, en su opinión, "está candente".

En este sentido, ha añadido que el objetivo de la concentración es recordar a los políticos que "aún no hay una solución al tema de los bebés robados, de los menores, de los adoptados ilegales y de los falsos biológicos".

"Entendemos que el Gobierno, en algún momento, tendrá que dar su paso, la sociedad empezará a movilizarse y al final esto es algo que tiene que terminar con alguna solución concreta. La democracia de nuestro país está pendiente de abrir una puerta para que eso se pueda resolver", ha señalado Caraballo.

Sin embargo, ha lamentado que la sociedad no está "muy concienciada" con el tema de los 'bebés robados'. "La ciudadanía vuelve un poco la espalda a esta situación, reconocen el problema y el dolor de estas madres pero es como un problema del vecino. Esto es una cuestión de Estado, es un problema de todos", ha apuntado.

AYUDA CON LOS ARCHIVOS DE LOS HOSPITALES

Durante la concentración, Margarita Pérez ha señalado que le robaron un bebé en el año 1981 en el hospital Santa Cristina de Madrid y ha pedido a los políticos que "ayuden con los archivos de los hospitales". "Que nos ayuden más, que no nos están ayudando nada. Todo lo que hacemos no nos está valiendo para nada", ha dicho.

"Me dijeron que mi hijo había muerto, yo lo oí llorar así que no me lo creí, pero me dijeron que era imposible, que había muerto", ha recordado Margarita, al tiempo que ha subrayado que, a raíz de que salieran más casos, fue al hospital a pedir la documentación.

"En la documentación ponía adopción. Hay una tarjeta de la asistenta social que pone retirar al niño cuando nazca, me estaban esperando. Si lo encuentro no sé qué va a pasar, así estamos todas, no sabemos cómo van a reaccionar ellos, si saben algo o no", ha comentado.

Por su parte, Francisco Castro cuenta que sus gemelos fueron robados en el año 1976 en el hospital General Moscardó de Lleida y ha pedido que haya un banco de ADN "viable" y con "suficiente solvencia". "En España manipulan los ADN. Con ese nivel de irregularidades no avanzamos, la Administración es la que tiene que ayudarnos y no nos ayuda", ha criticado.

"La Fiscalía General del Estado es la que frena, no entiendo porqué no llaman a las personas implicadas a declarar. Al Gobierno no le interesa avanzar en este tema, porque lo está demostrando. Debería nombrar un fiscal especializado en el tema de los niños robados", ha subrayado.