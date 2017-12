El 27% del regadío tiene un riego desfasado que consume entre un 40 y un 50% más de agua, según 'Aquae Papers'

El 27 por ciento de las hectáreas de regadío en España (978.000 hectáreas) tienen un sistema de riego no modernizado, que consume entre un 40 y un 50 por ciento más agua que los modernizados, según un estudio que publica 'Aquae Papers 7: El agua y los retos del siglo XXI', de la Fundación Aquae.

Así, el informe que ha sido presentado este viernes en el Colegio de Economistas de Madrid, destaca que la modernización del regadío liberaría recursos hídricos para poder poner en regadío más de un 10 por ciento de la superficie actual, lo que supondrían unos 400.000 a 500.000 hectáreas más.

El autor del estudio, el director general de Agbar y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Alberto Martínez Lacambra, ha analizado los retos del agua ante la escasez hídrica, la presión demográfica y el cambio climático, y apunta que dado que la agricultura consume el 70 por ciento del agua dulce del planeta es "imprescindible velar por un uso racional del líquido elemento en este sector".

Además, la publicación científica señala que el 25 por ciento de la población mundial --más de 1.800 millones de personas-- usan fuentes de abastecimiento contaminadas, ya que más del 80 por ciento de las aguas que retornan al medio se vierten contaminadas con bacterias fecales y 1.200 millones habitan en zonas de escasez hídrica. A estos datos se suma la sobreexplotación de los acuíferos, lo que pone en riesgo las fuentes de abastecimiento de agua subterránea (suponen el 50 por ciento del agua para el consumo humano y el 43 por ciento del agua para la agricultura).

En la presentación del informe, realizado en colaboración con la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y el Colegio de Economistas de Madrid, el autor ha apostado por "volcar toda la tecnología en la agricultura", así como racionalizar el uso del agua así como por la modernización de los riegos para evitar los sistemas a manta, porque los niveles de eficiencia y productividad son "mucho menores".

"Dado que la agricultura consume el 70% del 'agua azul' del planeta, es imprescindible velar por un uso racional del líquido elemento en este sector", explica el autor de este estudio.

En este contexto, Lacambra ha añadido que el objetivo para 2020 es que 700 millones de personas que ahora mismo no tienen acceso al agua y los 2.400 millones que no tienen acceso a saneamiento "no tengan estas dificultades".

