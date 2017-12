Aumentan los problemas económicos, de vivienda y de salud de las personas atendidas por Cruz Roja Española

19/12/2017 - 13:44

Casi el 90% desconoce las aplicaciones informáticas "más usuales" y el 61% no utiliza Internet

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja Española ha detectado un aumento de los problemas económicos, de vivienda y salud de las personas que atiende, según se desprende de su Boletín número 15 'La vulnerabilidad social y la exclusión digital de las personas atendidas', que ha presentado este martes 19 de noviembre.

Además, refleja que la brecha digital supone una "barrera añadida" para las personas que atiende la organización en el plano laboral, educativo y social, en un contexto en el que sus indicadores de riesgo de pobreza y exclusión continúan aumentando.

"La población con mayor dificultad con acceso al empleo se le van agravando las situaciones personales, económicas y sociales. Esta situación no mejora y sí empeora. No estamos hablando de población marginal, sino de personas empobrecidas", ha explicado el coordinador general de Cruz Roja Española, Antoni Bruel.

Concretamente, el estudio, realizado a una muestra representativa de 1.053 personas atendidas, señala que la tasa de paro es del 73,7 por ciento, un 6,4 por ciento más que el año anterior, de los cuales el 69 por ciento son parados de larga duración.

"El alejamiento del mundo laboral es un tema súper preocupante. Creemos que estabilizar a las familias para que puedan tener luz o comer da espacio para encontrar alternativas para la inclusión laboral, esta base es importantísima", a subrayado Bruel.

EL 85,3% EN RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

El 85,3 por ciento de los atendidos por Cruz Roja Española afirma estar en riesgo de pobreza y exclusión social, según el indicador AROPE, lo que supone un incremento del 1,6 por ciento respecto al año pasado. El indicador AROPE es el porcentaje de la población que cumple, al menos, uno de estos requisitos: estar por debajo del umbral de la pobreza (82,7%), estar en situación de privación material severa (43,2%) y/o vivir en un hogar en desempleo o con muy baja intensidad de empleo.

El informe también destaca que el 94,6 por ciento de los hijos de los encuestados viven en hogares que no superan el umbral de la pobreza. "Un niño tiene que estudiar pero también tiene que merendar por las tardes y nos tenemos que asegurar de que coma su merienda. Hay que enseñar a pescar pero mientras hay que comer", ha comentado el coordinador general de Cruz Roja Española.

Asimismo, el 25 por ciento de los encuestados afirma tener ingresos inferiores a 450 euros y el 23 por ciento carecer de ingresos, lo que supone un incremento del 6 por ciento con respecto al año pasado. La media de ingresos de los atendidos por Cruz Roja Española es de 514,8 euros al mes, lo que supone 50,69 euros menos que el año anterior y 169,20 euros por debajo del umbral de pobreza.

El estudio indica que un 26,2 por ciento asegura tener problemas con la vivienda, lo que supone un incremento del 7 por ciento en comparación con el pasado año.

En este sentido, señala que las problemáticas más destacadas son no poder pagar el alquiler (51,5%, un 5,8% más que el año anterior); no poder pagar servicios de luz, gas, teléfono o comunidad (45,7%, un 11,8% más); y llevar algún tiempo sin poder pagar la hipoteca (14%, mismo porcentaje que el año anterior). Del total de las personas atendidas por la organización, el 2,5 por ciento afirma haber perdido la casa.

Respecto a la salud, que ocupa el segundo lugar entre las problemáticas destacadas por las personas encuestadas, el 47,3 por ciento apunta tener dificultades en este ámbito, lo que supone un incremento del 5 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

CASI EL 90% DESCONOCE APLICACIONES INFORMÁTICAS USUALES

En relación a la brecha digital, el informe destaca que casi el 90 por ciento de las personas atendidas desconoce las aplicaciones informáticas "más usuales", como, entre otras, usar word; navegar por internet; escribir y recibir correos electrónicos; descargarse aplicaciones; usar Facebook; descargar música; o ver una película.

En la misma línea, refleja que el 65 por ciento de los hogares no dispone de ordenadores de sobremesa, portátiles o tablets, y que el 61 por ciento de las personas atendidas no utilizas internet y el 14 por ciento no dispone de teléfono móvil.

Los usos mayoritarios del teléfono móvil son hablar y llamar (84%); chatear, Whatsapp, Messenger o similar (35%); navegar por internet (12%); redes sociales (10%); y buscar trabajo (6%). "Los más mayores usan más el teléfono para hablar. La gente usa el teléfono muy poco para buscar trabajo, eso es una preocupación ya que cada vez más hay que presentar los currículum a través de internet", ha lamentado Bruel.

Para el 71 por ciento de los encuestados, la familia sigue siendo el principal soporte, aunque sólo el 25,1 por ciento puede contar siempre con una ayuda económica importante, lo que supone un descenso del 4,3 por ciento con respecto al año anterior. Asimismo, el 55 por ciento afirma tener con quién comentar sus problemas, un 5 por ciento menos que el año pasado.

En los últimos cuatro años, Cruz Roja Española valora en 225 millones las entregas económicas y de alimentos del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) que ha realizado. Además, la organización ha realizado 4,4 millones de entregas materiales, que han llegado a 2,9 millones de personas.