Personas con discapacidad recrean 12 profesiones de película en el calendario 2018 de Fundación Adecco

19/12/2017 - 14:25

La Fundación Adecco ha presentado su nuevo calendario de sensibilización para 2018 bajo el título '12 profesiones de película' en el que se muestran las aspiraciones profesionales de 12 personas con discapacidad, convertidas, por un día, en protagonistas de grandes films.

El director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, ha indicado que el objetivo es "reconocer el talento de las personas con discapacidad, demostrando que tienen aspiraciones y competencias profesionales, como cualquier otro trabajador".

Para ello, se ha caracterizado a doce personas con discapacidad como personajes de película que encarnan profesiones que ellos sueñan ejercer. La portada del calendario está protagonizada por Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, quien sueña con convertirse en maestro.

"Es la carrera que he estudiado, pero la sociedad no me permite ejercerla, aunque afortunadamente puedo explotar mi vena docente en mi empleo en la Fundación Adecco, donde imparto charlas de sensibilización en empresas", explica.

Caracterizado como el profesor Keating en 'El Club de los Poetas Muertos', interpretado por Robin Williams, Pineda se pone en la piel de este profesor, identificándose con su capacidad para motivar a los alumnos y apostando por el talento de todos ellos.

El resto de las películas elegidas son: 'En la cuerda floja', 'Loca Academia de Policía', 'Pearl Harbour', 'Patch Adams', 'Mary Poppins', 'Billy Elliot', 'Top Gun', 'Million Dollar Baby', 'Tiempos Modernos', 'Cantando Bajo la Lluvia', 'Matilda', e 'Invictus'.

Este es el noveno calendario que la Fundación Adecco pone en marcha con el objetivo de sensibilizar y crear conciencia sobre el empleo de las personas con discapacidad.

Según explica Mesonero, "el calendario de la Fundación Adecco deja a un lado la discapacidad y se queda con el talento de las personas, destacando lo que realmente son, #GrandesProfesionales, entre los que la discapacidad no es más que una circunstancia".

Entre las empresas que han apoyado el calendario se encuentran: Alstom, ArcerlorMittal, Bahía de Bizkaia Gas, BMC, Cables de Comunicación, Caja Rural del Sur, CHM, Davigel, Delivra, Diversey, DXC technology, Echemar, Supermercados El Jamón, Gas Natural Fenosa, HP, Haya Real State, ICFO, Ikusi, JYSK, Linde, LVMH, Microdeco, Previsora Bibaína, Terminales Canarios, Sealed-Air, Fundació Vella Terra, Aytos soluciones informáticas y Alten.