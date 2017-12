La fundación everis lanza la tercera edición de su programa de mentoría para disminuir la brecha de género

19/12/2017 - 18:45

La fundación everis ha puesto en marcha la tercera edición de su programa de mentoría ('PÚLSAR') para chicas adolescentes que trabaja por la reducción de la brecha de género. Así, gracias a la generosidad de mujeres referentes en diferentes campos, las chicas son capaces de descubrir y potenciar su talento para continuar su itinerario formativo.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En esta tercera edición se ha incrementado el número de participantes respecto al año anterior, interviniendo en colegios de Madrid, Barcelona y, por primera vez, de Santiago de Compostela, según señalan sus impulsores.

Además, se está llevando a cabo la expansión del programa a países de Latinoamérica donde everis tiene presencia; como Brasil (donde ya se ha realizado la primera edición), así como México y Perú (que lanzarán la iniciativa en 2018). A día de hoy, casi un centenar de chicas forman parte del Programa.

Este año, como novedad, la fundación everis ha impartido charlas motivacionales en los centros educativos a cerca de 1.000 estudiantes (chicos y chicas) de 4º ESO y 1º de Bachillerato, para transmitirles la importancia de la autoestima en la adolescencia y concienciarles de la existencia de la brecha de género en la sociedad.

La metodología de esta iniciativa está basada en el 'learning by doing' ('aprender haciendo'), y el método de trabajo está orientado a la curiosidad, la exploración, el descubrimiento, la interacción y creación de los contenidos, así como la reflexión y conexión de estos aprendizajes con su día a día.

Cada adolescente tiene asignada una mentora individual para trabajar y explorar sus habilidades, conocer oportunidades profesionales y poner el foco en su talento a través de distintas sesiones a lo largo del curso escolar.

La directora de la fundación everis, Karla Alarcón, apunta que "es fundamental que los padres y las instituciones educativas avancen juntos para conseguir la igualdad de oportunidades y también es necesario que las chicas sean capaces de descubrir su propio talento. Para ello, creemos importante acercarlas a mujeres referentes que las impulsen en su crecimiento personal y, por tanto, profesional, a través de su propia experiencia".

Por su parte, una de las adolescentes participantes en la segunda edición, bajo las siglas C. L., señala: "El programa PÚLSAR ha reforzado mi autoconfianza y me ha ayudado a aclarar mis ideas con respecto a qué quiero dedicarme en el futuro. Además, he aprendido que las mujeres también valemos mucho, que podemos llegar a ser lo que queramos".

Por otro lado, apunta que "es importante que este programa se fomente porque ayuda a las chicas a crecer, a mejorar y a reforzar la propia autoconfianza; es algo que necesitamos y que muchas veces no sabemos cómo conseguirlo".