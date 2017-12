Zapatero afirma que los españoles han sacado a "millones de personas de la pobreza" con la cooperación al desarrollo

19/12/2017 - 23:07

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado las políticas españolas de cooperación al desarrollo de los últimos 30 años y ha afirmado que "gracias a la contribución de los españoles, millones de personas han podido salir de la pobreza, tener acceso al agua, a la educación, o evitar la muerte por la malaria".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Para mi ha sido una auténtica obsesión que esto se conozca, y esta obsesión se ha incrementado a medida que ha pasado el tiempo desde que he dejado de ser presidente del Gobierno", ha confesado Zapatero durante su intervención en la presentación del libro 'España solidaria' del periodista Miguel Ángel Villena, que se ha celebrado en sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) de Madrid.

"Sin solidaridad no hay proyecto común, y si la actitud de las generaciones vivas no es solidaria, el proyecto y la idea de comunidad no se mantiene", ha proclamado el expresidente socialista para poner en valor la importancia de la cooperación al desarrollo en la relación de España con los países iberoamericanos, que ha ilustrado con alguna anécdota de su mandato el frente del Gobierno.

Así, ha relatado cómo Leire Pajín, que también ha participado en el acto, tuvo la idea, cuando fue secretaria de Estado de Cooperación Internacional, de que España enviase ambulancias con UVI a Bolivia, un país que tenía un "gran problema de muertes" por la dificultad y demora en los traslados de enfermos de áreas rurales a los hospitales más cercanos. "Cuando he vuelto a Bolivia y he visitado alguno de esos pueblos, la gente todavía dice: "Ese es el de las ambulancias", ha asegurado Zapatero.

El expresidente del Gobierno también ha agradecido el trabajo de las ONGs y sus voluntarios, "que merecen el reconcomiendo más intenso por su compromiso por la solidaridad, y porque nos hacen más solidarios", y ha aplaudido el libro de Villena por "reivindicar" la historia de la cooperación española para el desarrollo. "Ojalá hubiera más debate político sobre la política de cooperación", ha lamentado Zapatero.

En el acto, donde también ha participado el actual secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, el autor de 'España solidaria', Miguel Ángel Villena, ha explicado que su libro pretende dar a conocer mejor la "potencia de la cooperación española al desarrollo", subrayando como nuestro país se ha convertido, en pocos años, en receptor de ayuda a ser "uno de los mayores donantes al sistema de Naciones Unidas".

Según Villena, una de las motivaciones del libro era "que la sociedad española sepa que una de las causas principales del prestigio de este país ha sido la cooperación al desarrollo". "La sociedad española es solidaria, y quizás tenga relación porque todos tenemos abuelos emigrantes con una maleta atada con cuerdas que fueron a Argentina, México, Francia o Alemania", ha proclamado el periodista, subrayando que España ha mantenido niveles altos de solidaridad a pesar de la crisis. "Aunque es una solidaridad compulsiva, que reacciona en momentos de catástrofe, pero no damos un apoyo continuado a las ONG, un defecto que se ha intentado enmendar en los últimos años", ha añadido.