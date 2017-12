Noelia, niña de San Ildefonso que ha cantado el Gordo: "Pensé que era un sueño y que me iba a despertar"

22/12/2017 - 13:40

Enlaces relacionados El Gordo de la Lotería de Navidad podría ser cantado este año por una niña (20/12)

La niña de San Ildefonso que ha cantado el Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad, Noelia, de 13 años, ha asegurado que se sentía "nerviosísima" cuando estaba cantando los premios y que cuando ha salido el Gordo ha pensado que se trataba de "un sueño" del que se iba a despertar.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Estaba nerviosísima. Pensé que era un sueño y me iba a despertar pero era verdad", ha explicado Noelia a los medios después de cantar el primer premio junto a su compañero Jouseff. Además, ha reconocido que esta semana había pensado "muchas veces" que cantaría el Gordo y que se siente "alegre" por haberlo hecho.

También ha explicado que mientras esperaban a que les tocara su tabla, que ha sido la sexta, escuchaban aplausos y vítores a sus compañeros de la tabla quinta, entre los que se encontraba Aya, la niña que se ha convertido en trending topic en Twitter por su forma de alargar los 'mil euros', y pensaban que el Gordo iba a salir con ella, "pero no".

"Sé que ha habido una confusión de nombres --al principio se decía que Aya era Noelia--, han cambiado en el último momento las tablas", ha señalado. Además, Noelia ha contado que ha hablado con Aya y que estaba "alegre" por ella y que había estado "nerviosa".

"Sí, escuchábamos los aplausos y hemos empezado a decir: '¿Quién va a cantar los cuatro millones?'. Pensábamos que iban a dar el Gordo pero no", ha añadido esta niña que lleva dos meses preparándose para este día y para quien es la primera vez.

Por su parte, Jouseff, que cantaba por quinto año, ha explicado que cuando se canta el Gordo se siente "mucha adrenalina" y "alegría". Es el primero de su familia que lo canta y afirma estar "muy contento", aunque reconoce que también ha pasado nervios durante la tabla. "Estaba nervioso porque no caían premios y el penúltimo cayó el Gordo", ha agregado.

Thiago y Santa Daniela, los encargados de sacar las bolas en la sexta tabla también han vivido con emoción haber extraído el primer premio, un momento que han vivido con nervios pero también con alegría.

La madre de Noelia, Sandra, ha dedicado este premio cantado por su hija al padrino de la niña, que falleció hace un año y que era quien tenía la ilusión de verla participar e incluso cantar el Gordo. "Ella tenía un padrino que siempre decía: 'Quiero que mi niña cante'. Y hace un año que murió, imagino que desde el cielo la estará viendo", ha añadido.

Sandra, que se siente "muy alegre por ella", ha explicado que durante los días anteriores al Sorteo, Noelia ensayaba en el colegio -también había ensayado el premio de cuatro millones de euros-- y cuidaba la voz, procurando no tomar bebidas ni muy frías ni muy calientes. Además, le decía: "Mamá, estoy muy nerviosa".

"No pensaba que le iba a tocar porque ya casi iba a terminar, y una amiga me dice: 'Que ha cantado el gordo'. Yo no me lo creía. Llevaba mucho tiempo queriendo salir a cantar", cuenta esta madre que reconoce la suerte que ha tenido su hija porque son muchos niños los que cada año quieren participar.