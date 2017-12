Aya, la niña de los mil euros, roba el protagonismo al 'Gordo' en un sorteo con sobresaltos

22/12/2017 - 14:31

La niña de San Ildefonso Aya Ben Hamdouch ha sido la protagonista del Sorteo Extraordinario de Navidad y no porque haya cantado 'El Gordo', que ha caído en 12 provincias, sino porque su entusiasmo a la hora de repartir pedrea le ha valido la ovación de las centenares de personas que atestaban este viernes el Teatro Real de Madrid para seguir en directo la aparición de los números premiados.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El público llegaba con ganas. A las seis y media de la mañana ya había unas 200 personas haciendo cola a las puertas del Teatro, que no abría hasta las 8. Para entonces, ya se contaban más de 400 y entre ellas, muchos entusiastas, como Manoli, que ocupaba los primeros puestos de la fila y a sus 80 años acudía de nuevo al sorteo aunque esta vez, disfrazada de niña de San Ildefonso, peluca incluida, con la esperanza de pillar "un pellizco".

Ni ella, ni Enrique, un hombre de 84 años disfrazado del recientemente fallecido Chiquito de la Calzada, han saltado al oír el 71.198, número agraciado con 'el Gordo', que ha aparecido en el último alambre de la sexta tabla a las 11.54 horas --sólo tres minutos antes que el año pasado-- de manos de Youseff Salhi y Noelia Katiuska, los niños 'cantores' del premio más esperado. Son 4 millones a la serie, 400.000 euros por décimo premiado, el 'pellizquito' con el que Manoli quería hacer un viaje y ayudar al Padre Ángel.

Cuando ha salido el gran premio ya se habían vivido emociones fuertes en la sala y también en las redes, donde desde primera hora la Lotería Nacional era trending topic en hasta cuatro formas diferentes y el sorteo ha llegado a copar la lista de los temas más comentados en España a lo largo de la jornada.

Ya en la primera tabla, que ha comenzado a las 9:10 horas, ha aparecido el tercer premio y con sobresalto. La bola con el número 6.914 que ha sido agraciado se había 'escapado' de la copa de cristal en la que van cayendo los números desde el bombo y Aroa Patricio Vaquero ha tenido que recuperarla de la mesa mientras su compañero, Josué Ariel Guamán, aguardaba impaciente tapando el alambre con la bolita de 500.000 euros a la serie en la mano.

UNA SEGUNDA TABLA 'TREPIDANTE'

Pero si ha habido un momento de emociones fuertes además de 'El Gordo', ha sido en la segunda tabla. Nazaret Blanco y Yanisse Alexandra han cantado cinco premios mayores seguidos, entre ellos el segundo (51.244), dotado con 1.250.000 euros a la serie y que se ha dejado ver a las diez menos cinco, cuando estaban cantando el octavo alambre.

Junto a él, las niñas han enunciado cuatro quintos premios, dotados con 60.000 euros a la serie cada uno. El primero (58.808) ha salido a las 9:43 en el cuarto alambre, el segundo (05.431) en el séptimo alambre, diez minutos después; el tercero (37.872) en el noveno alambre, a las 9.59 horas; y el último (18.065) ha salido en el décimo, cuando la tabla expiraba.

La tercera tabla ha dado un descanso. Ha comenzado a cantarse a las 10:10 horas y se ha cerrado 23 minutos después sin dejar ningún gran premio y con un bombo que ha regalado algún sobresalto porque parecía resistirse a soltar los números agraciados: la manivela se ha atascado hasta en tres ocasiones y el personal de LAE ha tenido que solucionarlo dando un par de golpes a tiempo.

A las 10:34 Noura Akrouh y Samira Hurtado subieron al escenario y un minuto después, daban un quinto premio, el 03.278, el único premio mayor en esta cuarta tabla que se ha desarrollado sin incidentes más allá de algún atasco en la mencionada manivela.

"MIIIIIIIIL EEEUUUUROOOOS"

La quinta tabla ha sido la de Aya Ben, tan menuda como el número con el que ha cantado un quinto premio, el 508, y que será más recordada como "la niña de los mil euros" por su particular forma y entusiasmo al cantar la pedrea. Ya desde el primer alambre la niña se había metido al público en el bolsillo porque su estatura la obligaba a inclinarse completamente sobre la mesa para llegar a introducir las bolas premiadas en su sitio.

La niña alargaba el canto de "mil euros" durante la maniobra y más allá del micrófono, despertando sonrisas cómplices y aplausos entre el público, que la ha ovacionado como si hubiese cantado 'El Gordo' y la ha despedido en pie al grito de 'Tú sí que vales'. No han sido los únicos, en Twitter su nombre no tardó en convertirse en trending topic y eso, a pesar de la confusión inicial en las listas difundidas por LAE, que no recogían un cambio de última hora en el orden de las tablas.

En declaraciones a Europa Press, Aya reconocía al salir del sorteo que se había puesto más nerviosa al escuchar el murmullo y los aplausos del público, aunque al terminar su intervención no era del todo consciente de que su "miiiiil eeeeuuuuroooos" se había convertido ya en un fenómeno dentro y fuera de la sala, según explicó su profesora, Charo Rodríguez, tras reunirse con ella entre bastidores.

NOELIA, QUE NO ES AYA, DA EL GORDO

El nombre que se había atribuido a Aya por error era el de su compañera en San Ildefonso Noelia Katiuska Medina, que acabó saliendo en la tabla sexta en un cambio "por circunstancias imprevistas", en palabras de la profesora, que junto a Yousseff Salhi le permitió cantar el premio Gordo y brillar así con luz propia.

Los niños comenzaron a desgranar los números a las 11:31 horas y estuvieron 'regalando' pedrea hasta el décimo alambre: Parecía que la tabla se iba sin pena ni gloria cuando la bola con cuatro millones de euros a la serie que había extraído Santa Daniela de León, cayó en manos de Noelia mientras Yousseff sujetaba el 71.198 que le había hecho llegar su compañero Thiago Dario Diosy Marrone.

"Estaba nerviosísima. Pensé que era un sueño y me iba a despertar pero era verdad", ha explicado Noelia, quien ha reconocido que esta semana había pensado "muchas veces" que le tocaría a ella cantar el 'Gordo'. Youssef, a su lado, habla de "mucha adrenalina". "Estaba nervioso porque no caían premios y el penúltimo cayó el Gordo", ha agregado.

Tras el 'sofoco' con 'El Gordo', una séptima tabla que a las 12:19 dejó de manos de Yaneiri Figuereo y Carla García Villanueva un quinto premio, el 24.982. Quedaba un quinto por salir y lo hizo a continuación, en la octava tabla, cuando el 22.253 premiado con 60.000 euros a la serie hizo su aparición en manos de Haffsa Er-Rkaibi --que ha rescatado al vuelo alguna que otra bola-- y Naomi Obarisiagbon Iyamu.

Los 'cuartos' este año, han sido los últimos, pues han estado escondidos en el bombo hasta la novena tabla, cuando Nazaret Blanco y Yanisse cantaron por fin los números agraciados, el 13.378 y el 61.207, convirtiéndose así, en las niñas que más premios grandes han dado este 22 de diciembre, pues son estos dos más los cinco que habían cantado en la segunda tabla.

El sorteo ha finalizado a las 13:25 horas, tras cuatro horas y cuarto de anécdotas, suerte y mucha emoción, como la que se vive ya en las administraciones que han distribuido los números agraciados porque, como dicen en LAE, "el mayor premio es compartirlo".