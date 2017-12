Más de 200 personalidades apoyan a la activista Helena Maleno, que declara mañana en Marruecos por ayudar a migrantes

26/12/2017 - 13:58

Más de 200 personalidades del mundo de la cultura, el periodismo y el activismo social han firmado un manifiesto de apoyo a Helena Maleno, cara visible de la ONG Ca-Minando Fronteras que mañana comparecerá ante un juez en Marruecos, donde está siendo investigada por favorecer la inmigración irregular debido a las llamadas que realiza a Salvamento Marítimo de España cuando tiene constancia de pateras camino de la Frontera Sur.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Según explican a Europa Press en Women's Link, organización que está apoyando a Maleno, de momento se trata de una toma de declaración en un juzgado de instrucción a la que la activista española residente en Tánger acude en calidad de investigada, pues aún no ha sido acusada en firme de ningún delito.

Estas fuentes afirman que el juez tiene sobre la mesa "el mismo expediente" que la UCRIF elaboró sobre Maleno en España y que fue presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que se la investigase por favorecimiento de la inmigración irregular en un caso que finalmente fue cerrado en abril de 2017 al no encontrarse indicios de delito.

Este hecho hace que la letrada de Maleno, según las mismas fuentes, sea optimista y espere que el instructor marroquí tampoco encuentre indicios de delito, ya que la activista lo que hace es alertar a las autoridades españolas cuando hay pateras con personas a bordo en el mar para intentar que se produzcan rescates y de ese modo, salvar vidas.

Con todo, en Women's Link recuerdan que la legislación marroquí es más dura con el apoyo a los migrantes en situación irregular que la española, "es ilegal incluso darles comida o acompañarles al médico", por lo que puede ser que el juez decida acusar a la activista española y ordenar la apertura de juicio.

Mientras, la activista permanece en Tánger "con una mezcla de sentimientos muy grande" y más de 200 personas han suscrito un manifiesto en el que expresan su apoyo a la labor que realiza como periodista, investigadora especializada en migraciones y en trata de seres humanos, documentalista y escritora.

"Estoy muy agradecida por todas las muestras de solidaridad que estoy recibiendo. Han sido más de mil organizaciones sociales a nivel internacional las que han mostrado su apoyo a lo que me está pasando y más de 200 personalidades del mundo del cine, la literatura y la justicia de nuestro país quienes se han posicionado a favor del derecho a la vida", dice Maleno en un audio difundido a los medios.

"Estoy tranquila, sigo confiando en la justicia, es muy duro pasar por esto sabiendo que no has cometido ningún delito pero mi deber es afrontar lo que está pasando y lanzar el mensaje de que no se puede criminalizar la solidaridad y que el derecho a la vida está por encima de cualquier práctica política", añade.

En el manifiesto, los firmantes recuerdan que Maleno "ha recibido varios premios de Derechos Humanos, que avalan su labor en defensa de los derechos de las personas en movimiento" así como "ha recibido ataques, agresiones y amenazas, que han tenido como objetivo acallar su voz" en un "clima hostil" contra ella que "se ha convertido en criminalización y hostigamiento".

"¿Cuántos miles de personas ha podido salvar Helena? ¿A cuántas familias ha acompañado en la búsqueda de sus seres queridos? ¿Cuántos nombres ha llegado a poner sobre los cuerpos enviados por las olas a nuestras playas?", dice el manifiesto firmado por actores, cineastas, escritores y periodistas de distintos puntos de España.