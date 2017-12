Educación. profesores de religión piden que el pacto de estado no saque esta asignatura del currículo escolar

El Colectivo Nacional de Docentes de Religión (Condor) pidió este miércoles a todos los grupos parlamentarios que la asignatura de Religión siga dentro del currículo escolar, ante las demandas de algunos partidos y colectivos para que en el futuro pacto de Estado educativo se aborde la posibilidad de sacar esta disciplina del temario.

La campaña, que cuenta con cerca de 150.000 firmas de apoyo, señala que si la religión desaparece del currículo se podría producir un trasvase de alumnos de la escuela pública a la privada y concertada, lo cual iría en detrimento de la primera.

"No queremos que la enseñanza pública se desnivele", indica la entidad, que añade que "en la actualidad la religión es una asignatura de libre elección, con lo que es potestad de los padres y tutores o de los propios alumnos elegir". Por ello, señala que "este no es un problema de la calidad del sistema educativo español y no debería tratarse en el pacto de Estado".

Por último, Condor reclamó una reflexión a todos los grupos parlamentarios sobre la compatibilidad de la aconfesionalidad del Estado y la enseñanza de la Religión en los centros públicos".

