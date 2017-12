Guillermo Valcárcel publica un libro sobre maras: "Europa debería sentir la misma vergüenza que EEUU por la inmigración"

29/12/2017 - 12:54

El escritor Guillermo Valcárcel, autor del libro 'La ola que arrasó España' sobre la caída del ladrillo, aborda ahora el tema de las maras de Centroamérica y el tráfico de personas en su última novela, 'Sombras que cruzan América' (Editorial HarperCollins) en la que refleja desde la ficción el conflicto con estas bandas criminales, que tienen su origen en la inmigración en Estados Unidos.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"En Europa deberíamos sentir la misma vergüenza que Estados Unidos, el trato que damos a la inmigración es el mismo en todos los sitios", ha denunciado el autor. En este sentido, ha explicado, en una entrevista con Europa Press, que las maras son el resultado de la emigración de países latinoamericanos sumidos en guerras civiles en los años 80 al país norteamericano donde "fueron muy mal acogidos".

"Muchos chicos se integraron en bandas o formaron las suyas propias para defenderse y se integraron en grupos muy violentos", ha relatado Valcárcel. Entonces, según ha narrado el autor, a principios de los 90, la Administración Estadounidense bajo el mando de Clinton decidió deportarlos a sus países de origen. "Llegaban sin familia a países desolados por una guerra civil, sin tejido social con un montón de niños huérfanos y una gran pobreza", añade el autor.

Así, en cuanto al "miedo" a la inmigración de los estadounidenses, Valcárcel ha señalado que, "ellos mismos generaron y potenciaron las maras" y ha pedido mayor responsabilidad en el tema de inmigración. "Lo que hagamos ahora nos va a volver dentro de 10 o 20 años", ha asegurado.

'Sombras que cruzan América' trata el conflicto de las maras desde la ficción y a través de, según el autor, "temas esotéricos" cercanos al llamado "realismo mágico". Además, asegura, "el tratamiento de la mara, aunque pueda parecer algo crudo no es tan duro como lo es la mara en realidad". "Es todavía peor de lo que expreso", ha añadido.

En esta línea, Valcárcel ha revelado que ha conocido testimonios de personas que han tenido contacto de primera mano con la mara como víctimas de trata o incluso, "tratantes arrepentidos". Sin embargo, estos temas, que asegura "darían para otro libro", no se incluyen en el thriller para no mezclar "historias personales con la ficción".

PRESENTAR TEMAS OCULTOS

Además, según el autor, el tema de las maras "no suele estar presente en la ficción", si bien se puede encontrar en documentales o libros de ensayo, según ha explicado. No obstante, en su opinión, la ficción "permite que haya un público que no suele acceder a una literatura más profesional" y así presentar temas que "hasta ahora, estaban ocultos".

No obstante, según ha detallado, las maras no se extendieron a todos los países de Centroamérica pues, según ha explicado, en el caso de Nicaragua, "a pesar de la guerra civil que enfrentó al Sandinismo y a la Contra", las familias se mantuvieron "unidas" y se creó el "caldo de cultivo" presente en otros países, lo que, según su criterio, "funcionó como un freno".

A su juicio, el remedio a este conflicto es "muy complejo" aunque asegura que se dará "necesariamente", pues, según ha señalado, "todo llega a su fin". Sin embargo, ha admitido que él "no se atreve a dar una solución".

Por último, Valcárcel ha reconocido que espera que los lectores "tengan la sensación de haber hecho un largo viaje" y que, a pesar de la "dureza" del tema, que se tenga "una sensación positiva al terminarlo" como de "visitar otro país u otro mundo".