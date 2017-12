Los anunciantes cierran el año con optimismo

29/12/2017 - 13:10

Los anunciantes españoles acaban el año con una mejoría en sus previsiones de inversión publicitaria para el cierre de 2017 y con estimaciones de crecimiento para 2018, según el último panel Zenthinela, compuesto por directivos de las principales marcas.

Sus previsiones apuntan a una subida de la inversión en medios convencionales del 3,8% y de un 1,0% en medios no convencionales, con lo que el crecimiento conjunto para el total de medios sería del 2,2%, hasta los 12.330 millones de euros.

Eduardo Madinaveitia, coordinador del estudio, explica que "la preocupación por la situación en Cataluña parece comenzar a remitir" y eso se está dejando sentir en los índices de percepción, "que rompen una racha de caídas y experimentan crecimientos".

No se producen grandes variaciones en la previsiones por medios: se siguen esperando caídas para los Medios Impresos y crecimientos para los demás. Esas alzas son de mayor magnitud en el caso de los medios digitales.

Como ya es habitual, el mayor crecimiento (+11,8%) se espera para Móviles. Internet (+ 8,5%); Canales de Pago de Televisión (+7,5%); Publicidad Exterior Dinámica (+6,0%) y Televisión Generalista (+4,0%) crecerían por encima de la media del mercado. Por debajo de la media del mercado pero con crecimientos de inversión se sitúan la Radio (+1,9%) la Publicidad Exterior (+1,7% y el Cine (+1,2%).

Para los Medios Impresos se esperan caídas: del 4,0% en el caso de los Diarios, del 5,5% para las Revistas y del 6,8% para los Suplementos. La publicidad en Redes Sociales podría alcanzar este año una inversión de 65,2 millones de euros, lo que supondría un crecimiento de algo más del 10% respecto a la estimada como inversión total en 2016.

La inversión en Video online alcanzará este año los 74,1 millones de euros, algo más del 9% de la cifra estimada para el año pasado. El 58,6% de la inversión en Vídeo on Line corresponde a la modalidad "in stream"; mientras el restante 41,4% sería vídeo "in banner". En opinión de los panelistas el Audio on Line representa el 4,9% de la inversión en publicidad digital. Este año ha tenido un importante crecimiento aunque algo inferior al del conjunto de la publicidad digital.

Para 2018, las previsiones de las marcas son de una subida de la inversión publicitaria del 3,7%, igual que para este año. El mayor crecimiento seguirá correspondiendo a Móviles (+10,2%); le siguen Internet (+7,8%); Canales de Pago de Televisión (+6,4%); Publicidad Exterior Dinámica (+5,2%) y Televisión Generalista (+4,4%).

Con crecimientos por debajo de la media del mercado encontramos Radio (+2,3%); Exterior (+2,3%) y Cine (+0,4%). Por el contrario se siguen esperando caídas en el caso de los Medios Impresos: los Diarios caerían un 3,4%; las Revistas un 5,4% y los Suplementos un 6,4%. En el caso de los Medios No Convencionales el mayor crecimiento se espera para Promociones/ofertas basadas en Precio (+4,8%) y el mayor descenso para Buzoneo/Folletos (-4,5%).

