Daniel múgica publica 'la dulzura', una novela que es "amor contra el terrorismo"

31/12/2017 - 11:05

El escritor vasco Daniel Múgica ha publicado 'La dulzura', una novela que el propio autor señala que "es amor contra terrorismo". Rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y sitúa el eje de la trama en los atentados del 11-M.

En una entrevista a Servimedia, el autor, hijo del exministro de Justicia Enrique Múgica y sobrino del que fuera abogado y dirigente del Partido Socialista de Euskadi asesinado por ETA en 1996 Fernando Múgica, recuerda que el 11 de marzo de 2004 desayunaba en su casa cuando se enteró de los atentados que se habían producido en Madrid. "Me quedé como si me hubiera subido a un ring y me hubiesen golpeado diez boxeadores profesionales. Me quedé 'KO'. Me pregunté qué está pasando. Me noqueó totalmente, nadie esperaba que fuese tan brutal: 192 muertos y más de 3.000 heridos".

La novela se desarrolla en torno al personaje de Gadea, una mujer que desaparece el mismo día en el que los terroristas atentan en trenes de Cercanías. "De alguna manera es un libro contra el fascismo y sobre la libertad, pues la única forma de combatir el terrorismo es desde la libertad que nos hemos dado todos a través de la Constitución y la leyes. Y como el amor es el hijo de la libertad, por qué no contar la historia desde el amor", explica Múgica.

"LA BONDAD QUE ESCONDE LA TRAGEDIA"

El autor insiste en que 'La dulzura' es "amor contra el terrorismo" y relata que su pretensión es "conmover y que se lea de forma bonita, pese a la tragedia. Se lee desde la bondad que puede esconder la tragedia".

Indicó que "la clave de la novela es una mujer, Gadea, joven y bellísima en su tiempo, que ha desaparecido en la masacre del 11-M y hasta el final el lector no va a saber si ha desaparecido. La novela es, en esencia, una historia de amor".

Al ser preguntado cómo y cuándo surge la idea de hacer esta novela, dijo que "venían sucediendo demasiados atentados terroristas en España y me tocaba ya hacer una novela en la que el paisaje de fondo fuera el terrorismo".

"El protagonismo lo tiene una mujer que no se sabe si desaparece o no en la masacre del 11-M de 2004. Durante todo el libro, desde el amor, por eso se llama 'La dulzura', se trata de aplacar la tristeza", añadió. "El amor tiene muchas variantes y medidas, siempre que sea de verdad, no traicionero ni de despecho. Gadea es una mujer compleja, con esquizofrenia, y todos los personajes la aman. El libro rezuma amor hacia ella, a pesar de tener esa enfermedad, porque también tiene derecho al amor".

Añadio que "su amor, Judá, el personaje judío, la abraza porque está enamorado pese a su aspecto físico". "Para mí era importante porque estoy harto de aquellos liberticidas que piensan que los enfermos o los que no opinan igual, los judíos, los musulmanes, son personas a barrer de la Tierra".

Múgica indicó que "estoy compuesto de una parte judía, otra riojana y otra vasca. Además, estoy harto de todos los que quieren borrar a Israel de la faz de la tierra. Es un pueblo como otro cualquiera, con derecho a existir". En este sentido, apuntó que "el Estado de Palestina también merece un Estado independiente y propio, reconocido por todas las naciones. Y me gustaría que se llegase pronto a eso".

En relación a la enfermedad mental, declaró que aparece en su novela porque "igual que el terrorismo es la mayor forma de discriminación, la matanza por la matanza, también me apetecía tocar los demás sitios donde se discrimina".

En la novela aparecen también personajes que han sufrido el dolor por la muerte de un amigo en los atentados de las Torres Gemelas en EEUU y se aborda el debate sobre seguridad y libertad. Respecto a este asunto, manifestó que "la máxima de la democracia es que seguridad es igual a libertad, pero cuando la seguridad es más que libertad, la libertad se difumina y vivimos en un Estado de Derecho que puede llegar a ser una 'semidictadura' que acepta la UE en países como Polonia y Hungría, y puede suceder en Austria con la entrada de la ultraderecha en el gobierno".

31-DIC-17

