La Guardia Civil confirma que el ADN del cadáver hallado en Rianxo es el de Diana Quer

'El Chicle' era el principal sospechoso desde noviembre de 2016

La Guardia Civil tuvo que esperar a reunir pruebas suficientes

La Justicia reabre el caso de su desaparición

Las pruebas de ADN han confirmado esta madrugada que el cuerpo hallado en el fondo de un pozo en una nave industrial en Rianxo (A Coruña) pertenece a Diana Quer, tal y como ha informado este martes el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez.

Tras mostrar la "solidaridad y cariño" con su entorno y el "recuerdo" a Diana Quer, el delegado del Gobierno ha detallado que esta madrugada las pruebas de ADN ratificaron que el cuerpo encontrado en Rianxo pertenece a Diana Quer. Los restos mortales fueron localizados este fin de semana en el fondo de un pozo de una nave industrial en la parroquia de Asados tras guiar a los investigadores al lugar el único arrestado, ahora en prisión, José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle'.

En una rueda de prensa celebrada en la Delegación del Gobierno en Galicia, Villanueva ha explicado algunos detalles sobre el caso de la desaparición de la joven, entonces de 18 años, el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal. Así, ha contado que la Guardia Civil todavía no tiene una hipótesis sobre la causa de la muerte, aunque no cree que fuese por un atropello accidental como ha asegurado en una de sus versiones el propio sospechoso ya que hubiese quedado algún rastro.

Además, ha asegurado que el cuerpo fue hallado a ocho metros de profundidad lastrados por unos ladrillos de hormigón y había sido "atado" por la cintura y hombros con dos cuerdas.

El lugar donde fue hallado el cuerpo es un local privado y cerrado, que no había sido inspeccionado con anterioridad puesto que solamente se podía acceder al mismo con una orden judicial justificada por una fundada sospecha. Es por eso que se esperó y que, con toda la información, el pasado fin de semana un perro de rastros biológicos marcó que allí había restos y a continuación ya una cámara submarina detectó el cuerpo, que, según ha contado Jambrina, está "bastante bien conservado", al encontrarse en agua limpia, en la que no hay fauna, tampoco corrientes, y la temperatura es baja y estable.

Se recuperó asimismo de esta especie de pozo el bolso y una brida plástica, acerca de la cual la autopsia, ha avanzado el coronel, determinará si se empleó para estrangularla o atar las manos a la víctima.

El principal sospechoso desde noviembre

En la misma rueda de prensa, miembros de la Guardia Civil han detallado cómo se produjo la investigación y añadieron que en noviembre de 2016 ya había sospechas más que serias que señalaban a 'El Chicle' como el autor de los hechos, pero se necesitó tiempo para recopilar datos ya que por ejemplo su mujer le había facilitado una coartada al asegurar que estaba con él. Pero el intento de asalto a otra chica días antes de que confesara el lugar dónde se encontraba el cuerpo de Diana Quer precipitó la detención del sospechoso e hizo que su mujer retirase la coartada. En este sentido, ha asegurado a la propia madre de 'El Chicle' que ya no le quiere y que se pregunta con quién vivía realmente. "Me dice que si tiene que echar toda la vida en la cárcel que así sea" ha detallado, también visiblemente decepcionada con su hijo.

"Mi hijo es chulesco y mentiroso, pero nunca le vi agresivo o violento", ha explicado la mujer, para añadir que cuando le preguntaban a 'El Chicle' por la muerte de la joven madrileña éste respondía que "el que hubiera hecho eso no tenía perdón". Así, ha calificado a su hijo como "un monstruo y un asesino", y ha pedido perdón a la familia de la joven madrileña. "Mi hijo es un monstruo, un asesino. Yo no crié a un monstruo pero se convirtió en uno, no puedo más. No esperaba esto de mi hijo, siento mucho lo que están viviendo. Lo siento como si fuera una hija mía", ha explicado la mujer entre lágrimas.

La Justicia reabre el caso

Tras conocerse estos datos, el Juzgado número 1 de Ribeira (A Coruña) ha reabierto oficialmente la causa judicial. Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se está acabando de redactar el auto por el cual quedará oficialmente reabierto el caso, que había sido archivado provisionalmente a mediados del pasado mes de abril.

A este respecto, la madre de Diana Quer ha anunciado que se personará como acusación particular, según ha señalado su abogado, Pedro Víctor de Bernardo, que ha anunciado que formulará este miércoles la petición de personación en el procedimiento. El procedimiento fue archivado provisionalmente en abril de este año por falta de indicios.

Por su parte, Valeria, la hermana de Diana, ha señalado en un tuit que espera que la autopsia "salga bien" para tener "la paz de que ese ser no le haya hecho sufrir más aún de lo que se espera". "Qué duras son las noches desde que recibimos la última noticia... No puedo dormir desde hace días. Te echo de menos, hermanita", lamenta en las redes sociales.

También ha hablado Juan Carlos Quer, padre de Diana, para pedir una condena "ejemplar" para el asesino confeso de su hija. A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, el padre de Diana Quer ha explicado el "infinito dolor" por el trágico fallecimiento de su hija, tras más de 16 meses de "angustia e incertidumbre" sobre su paradero "en los que ni un solo día" dejó de pensar en ella.

"Pido a Dios que el procedimiento concluya con una condena que sea ejemplar, y que sirva al menos para que el culpable no pueda volver a cometer horribles crímenes contra otras mujeres", señala Juan Carlos Quer, que apostilla que su confianza en la justicia es "total".

"La misma confianza que desde el primer día tuve en la Guardia Civil y todo el equipo de investigadores que han trabajado sin descanso para esclarecer qué sucedió con Diana. Mi agradecimiento es absoluto y eterno. También lo es para las muestras de cariño y apoyo que yo, y mi familia, hemos recibido a lo largo de todos estos meses, así como para todos aquellos ciudadanos que han colaborado desde la desaparición de mi hija", señala.