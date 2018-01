PSOE y Ciudadanos culpan a Fomento y su falta de inversión en carretera del aumento de siniestralidad en 2017

3/01/2018 - 17:26

Tanto PSOE como Ciudadanos han culpado al Ministerio de Fomento, y su falta de inversión en seguridad de las carreteras, del aumento de siniestralidad registrado el pasado año 2017 y que este miércoles ha anunciado el director general de Tráfico, Gregorio Serrano. En total, han fallecido en las vías españolas 1.200 personas, 39 más que en el año anterior.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Durante la rueda de prensa del balance de fallecidos por accidentes de tráfico, Serrano ha señalado como algunas de las causas de esta subida el aumento de los desplazamientos por carretera y el envejecimiento del parque móvil, unos argumentos que, según ha apuntado el portavoz socialista de Seguridad Vial, Pablo Bellido, no son válidos, ya que en el periodo 2008-2014 también se registró esta situación "y bajó el número de accidentes".

Para Bellido, la clave de estas cifras está en que "la inversión en carretera se ha reducido" en los últimos años y que el Gobierno no ha buscado solución para el mantenimiento de las vías o la renovación del parque móvil. "Eso se consigue ofreciendo ayudas a los consumidores para incrementar la adquisición de vehículos, con un Plan PIVE, por ejemplo", ha indicado.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en esta materia, Irene Rivera, cree que la responsabilidad de la DGT ante este aumento de la siniestralidad es "clara", pero la del Ministerio de Fomento es "clave" por sus posibilidades de invertir en medidas de seguridad que "está probado" que ayudan a acabar con las muertes en carretera. "Pero miran hacia otro lado", ha denunciado.

"MIRAN HACIA OTRO LADO"

"Parece que el Gobierno y, en especial, el Ministerio de Fomento no se dan cuenta de que si no se invierte en seguridad vial no se va a mejorar en esta materia, no hay otra salida contra la siniestralidad que la inversión", ha declarado a Europa Press.

Rivera ha recordado que Ciudadanos pidió la comparecencia en el Congreso de algún miembro del departamento que dirige Íñigo de la Serna y que no se consiguió hasta la última semana de 2017. "Vino el secretario general de infraestructuras y no contestó a nada", ha criticado la diputada naranja, que pidió explicaciones al representante de Fomento acerca de las inversiones de Fomento de cara a 2018.

Para la portavoz de Ciudadanos se Seguridad Vial esta actitud del Gobierno se demuestra en que "los accidentes siguen ocurriendo en los mismos puntos" y "se siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez".

GUARDARRAÍLES DE BAJA SEGURIDAD

Por esta falta de actuación, según Rivera, están aumentando cada año las cifras de fallecimientos de usuarios vulnerables, como pueden ser motoristas, ciclistas y peatones. A su juicio, esta situación esta haciendo retroceder al país en esta materia.

La formación naranja ha presentado a lo largo de esta legislatura varias iniciativas relacionadas con esta materia, y más concretamente con la instalación de guardarraíles para motoristas en puntos negros de las vías. En este sentido, Rivera ha denunciado que se están instalando estos sistemas en carreteras nuevas pero "no son de la máxima seguridad que exigen los fabricantes y las asociaciones de motoristas, sino en estándares por debajo".

Sí lo están haciendo, sin embargo, algunas comunidades autónomas, según ha precisado la diputada naranja, quien señala que "debería ser Fomento quien diera ejemplo" y hiciera de la Seguridad Vial "una cuestión de Estado".

Finalmente, el socialista ha apostado también por campañas de concienciación sobre accidentes de tráfico, educación desde la infancia y una mayor coordinación comunicativa entre todos los departamentos del Gobierno que tienen competencias relacionadas con la seguridad vial.