El Ejército pone a régimen a la Legión por sobrepeso: así será su nueva y exigente dieta

La carrera contínua, es muy buena, es un ejercicio cardiovascular, que mueve todo el cuerpo incluido los brazos, el problema es que esta gente si tiene sobrepeso, no es por ese ejercicio, los corredores de fondo no tienen ninguno sobrepeso y hacen mucha carrera contínua.



Para mantener el cuerpo en forma, después de la carrera contínua como calentamiento, hay que hacer ejercicios que quemen grasas y fortalezca otras partes del cuerpo con ejercicios específicos para el abdomen, piernas y torax, que no se engañe nadie la carrera contínua no hace que cojas sobrepeso.



Menos grasas, y una dieta equilibrada, con ejercicios específicos para todas las partes del cuerpo, y ya verás como mejora la persona. La dieta a base de verduras, si es escasa, si luego se hace ejercicio en exceso, puedes tener alguna carencia.