'El Chicle' se niega a declarar sobre Diana Quer ante el juez y vuelve a prisión: su mujer queda en libertad con cargos

Rosario Rodríguez ya ha declarado y abandonado el juzgado

Gritos de asesino, cabrón y a la cárcel a su entrada en el edificio

Los juzgados de Instrucción números 1 y 2 de Ribeira (A Coruña) han ratificado la prisión provisional, incomunicada y sin fianza para José Enrique Abuín Gey, alias 'el Chicle', que este jueves se ha acogido a su derecho a no declarar tanto por el caso de la desaparición y muerte de Diana Quer como por la agresión que se le atribuye en Boiro el día de Navidad. La Guardia Civil admite que "nunca" habría encontrado el cuerpo de Diana Quer si no es por 'El Chicle'.

El autor confeso de la muerte de Diana Quer llegó a los juzgados de Ribeira en un furgón de la Guardia Civil a las 10:37 horas, y fue recibido por decenas de vecinos con gritos de 'asesino'. Abuín Gey estaba citado para comparecer ante el titular del Juzgado número 1, Félix Isaac Alonso, que decidió, a raíz de la detención de 'El Chicle' y de la localización del cadáver de la joven madrileña, reabrir la causa sobre su desaparición.

No obstante, ante este magistrado, Abuín Gey volvió a acogerse a su derecho a no declarar, como ya había hecho el lunes ante la jueza responsable del número 3, que se encontraba en funciones de guardia en el momento de su detención. Además, ha anunciado que no declarará mientras no se conozcan los resultados de las autopsia practicada al cuerpo de Diana Quer.

Tras la comparecencia, Félix Isaac Alonso ha respaldado el auto emitido el lunes y ha acordado que 'el Chicle' permanezca en prisión provisional, incomunicada y sin fianza por los delitos de homicidio/asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual. Se ha acordado, sin embargo, que la incomunicación del detenido finalice este viernes.

Posteriormente, 'El Chicle' ha comparecido ante el juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira, que instruye la causa por la agresión a una joven el día de Navidad en Boiro y que también se le atribuye.

Dado que la responsable del número 2 se encuentra de permiso, el encargado de tomarle declaración ha sido nuevamente Félix Isaac Alonso. Enrique Abuín Gey se ha acogido también en este caso a su derecho a no declarar y el magistrado ha firmado un auto en el que decreta prisión provisional por los delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación, lesiones y contra la libertad sexual.

Su mujer, en libertad con cargos

Previamente, el responsable del juzgado de Instrucción número 1 había tomado declaración en calidad de investigada por el caso Diana Quer a la mujer de 'el Chicle'.

Rosario R., que llegó al edificio judicial antes de las 09:00 horas, respondió a todas las preguntas que le formularon y se marchó en el mismo coche policial en el que llegó en torno a las 11,25 horas, entre gritos de 'asesina'. Su situación continúa siendo de investigada, aunque sin medidas cautelares.

Además de declarar, la mujer de José Enrique Abuín Gey ha transmitido su pésame a la familia de la joven a través de su representante legal. Así lo ha confirmado su abogado, Manuel Meiriño, a su salida del edificio judicial, cuando ha rechazado entrar en detalles sobre la declaración de Rosario R., que se "encuentra sub iudice", aunque ha aclarado que durante la vista ha aprovechado para trasladar a los letrados de la acusación, que representan a los padres de Diana Quer, su pésame por su pérdida. Del mismo modo, Manuel Meiriño ha querido aprovechar sus breves palabras ante la prensa para "reiterar" el pésame a la familia de la joven fallecida.