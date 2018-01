Los cuñados de 'el Chicle' lo dejan sin coartada: ratifican que no estaban con él cuando desapareció Diana Quer

Dejaron de lado la coartada cuando la Guardia Civil les habló de Boiro

Su abogado asegura que Abuín se encuentra "bien" en prisión

La fallecida Diana Quer. Imagen: Twitter

Los cuñados de José Enrique Abuín Gey, conocido como 'el Chicle', han ratificado en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira (A Coruña) que no estaban con el autor confeso de la muerte de Diana Quer la noche en la que la joven madrileña desapareció por lo que "no le dan cobertura ya".

Así lo ha confirmado el abogado de los los padres de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular, tras comparecer ante el juez la hermana de la mujer de Abuín y su marido que, inicialmente, y en el marco de las investigaciones por este caso, habían manifestado a la Guardia Civil que estaban con 'el Chicle' esa noche.

Con posterioridad, una vez que transcendió el intento de secuestro de una joven en Boiro y se les enseñaron tanto a ellos como a la mujer de Abuín pruebas de la vinculación de éste con el caso, según relató la Guardia Civil en su comparecencia ante los medios de comunicación, cambiaron su versión y dejaron de dar coartada a su familiar.

Tras su declaración, el letrado de los padres de Diana Quer ha ratificado que ambos han manifestado en sede judicial "lo que dijeron en sede policial". "Los testigos han ratificado en sede judicial lo que dijeron en sede policial y, en consecuencia, no le dan cobertura ya a este individuo", ha apuntado pero ha declinado profundizar en "las manifestaciones concretas" hechas ante el juez porque "son materia reservada".

También ha recalcado que ambos testigos no tienen "nada que ver con este tema", en alusión a la muerte de la joven madrileña. Preguntado si está convencido de que José Enrique Abuín actuó solo, ha manifestado que prefiere "no entrar en cuestiones" de esta índole hasta estudiar un sumario "muy voluminoso".

A la espera de la autopsia

Por otra parte, el abogado de los padres ha insistido en que es "fundamental e importante" el resultado de la autopsia tras localizarse el cuerpo de Diana Quer en un depósito de agua el pasado 31 de diciembre en una nave en Rianxo (A Coruña). "Y otra serie de pruebas que se irán incorporando y solicitando a medida que vaya transcurriendo el sumario", ha señalado en sus declaraciones a los medios de comunicación tras las comparecencias de este viernes en el juzgado.

Preguntado sobre cómo se encuentran los padres de la joven fallecida, Pérez Lema ha comentado que Juan Carlos Quer y Diana Cristina López-Pinel Pinarello "están muy afectados". "Tenemos que respetar su voluntad y la memoria de Diana", ha señalado, al tiempo que ha abogado por el "trabajo importante" que resta por hacer en la causa abierta sobre la desaparición y muerte de la joven madrileña.

De la autopsia también ha hablado el propio abogado de 'el Chicle', que tiene previsto regresar en la tarde del próximo lunes a la prisión coruñesa de Teixeiro para tomar una decisión sobre la defensa con su cliente tras tener "alguna novedad de la autopsia" de Diana Quer.

Así lo ha afirmado el letrado Ramón Sierra a la salida de la cárcel coruñesa, a la que ha acudido a llevar ropa a su cliente, ya que solamente contaba con la que "tenía cuando fue detenido". "Esperemos tener alguna novedad del informe preliminar de la autopsia el lunes por la mañana y, en función de ese informe, hablaremos con él de manera definitiva y tomaremos una decisión sobre si continuamos o no con la defensa", ha asegurado. La versión de 'el Chicle': no fue intencionado.

En este sentido, ha explicado que este viernes ha acudido al centro penitenciario "a ver otros presos", al tiempo que ha recordado que "la orden de incomunicación acaba a las 15:00 horas" de este viernes. "Queríamos saber si está bien en el módulo en el que se encuentra y nos han dicho que sí", ha abundado. No obstante, ha insistido en que les importa como defensa "saber ese informe preliminar más que cualquier otra cosa". "Cuando tengamos el informe tomaremos una decisión. Pero realmente a él se le va a ver a las 16:30 horas del lunes, solo exclusivamente a él, que está en un módulo especial", ha precisado, para concluir que, al salir, tendrán "una decisión tomada".

En relación al informe preliminar de la autopsia, Sierra ha puntualizado que "por las filtraciones no van a tomar ninguna decisión". "Esperemos que el lunes sepamos algo más de una manera fidedigna, porque ahora mismo es todo una especulación", ha aseverado, para añadir que el jueves se preguntó específicamente en el juzgado de Ribeira si había llegado ese informe preliminar y les "dijeron que no existe". "Y hoy nos consta que no hay ese informe", ha apostillado.

En relación a cómo se encuentra su cliente, que permanece en prisión provisional desde el lunes día 1, el letrado ha comentado que "bien, sin problema". "Está con un preso de especial seguimiento, sin ningún tipo de problema", ha comentado, para añadir que "hay un protocolo especial que se sigue con este tipo de presos que se está cumpliendo sin ningún tipo de incidencia".

El otro caso: el intento de secuestro en Boiro

En relación a la causa sobre el intento de secuestro de un joven el pasado Día de Navidad en Boiro, el Juzgado de Instrucción Número 2 ratificó el jueves también la medida de prisión provisional incomunicada y sin fianza para Abuín.

Fuentes próximas a la investigación, han ratificado que la víctima del intento de secuestro ya ha comparecido en días pasados en el juzgado que instruye esta causa. En esta causa, a 'el Chicle' se le investiga por los supuestos delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación, lesiones y contra la libertad sexual.