HazteOír reúne 57.000 firmas para pedir que no haya 'drag queens' en la cabalgata de Vallecas (Madrid)

5/01/2018 - 18:35

La plataforma HazteOír ha recogido más de 57.000 firmas a través de 'HazteOír.org' para que en la carroza LGTBi de la Cabalgata de Vallecas "no haya drag queens" y así "evitar el adoctrinamiento LGTBi".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La asociación exige a través de un comunicado que el Ayuntamiento de Madrid "cumpla su palabra y haga caso a los miles de ciudadanos que siguen escribiendo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y al concejal del distrito, Francisco Pérez, para exigirles que respeten el espíritu de la celebración navideña".

El portavoz y director de Campañas de HazteOir.org, Miguel Vidal, ha explicado la iniciativa en estos términos: "No se trata de estar a favor o en contra de los transexuales o de los 'drag queens'. Se trata de dejar a los niños en paz. Se trata de dejar a los niños ser niños. Se trata de respetarlos, y no de aprovecharse de su inocencia para adoctrinarlos en cuestiones controvertidas que no les incumben. Este es el debate".

"Las tres 'reinas magas' irán disfrazadas de ositos de peluche. Esperamos que no sea esto una maniobra para acallar las críticas. Estamos muy contentos con este resultado, aunque lo estaríamos mucho más si Manuela Carmena hubiera retirado la carroza LGTBI por inapropiada en los términos que le pedíamos", ha añadido Vidal.

"LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES LA LIBERTAD"

El director de Campañas de HazteOir.org cree que "lo que está en juego es la libertad frente a la corrección política y a la manipulación de menores". "Este debate lo estamos empezando a ganar. Las reacciones de muchos políticos así lo han puesto de manifiesto, lo cual es de agradecer. Y demuestra que el sentido común comienza a imponerse frente a la coacción ideológica", ha apostillado.

"Nos debemos alegrar porque fuimos de los primeros en denunciar el ataque a las libertades públicas que estaba comenzando a gestarse en nombre de la corrección política y la manipulación de los menores en las escuelas por medio del adoctrinamiento LGTBI. Lo hicimos con el #HOBus", ha concluido Vidal.