Arranca un ciclo homenaje al maestro japonés seijun suzuki en la filmoteca española

7/01/2018 - 9:39

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La Filmoteca Española rinde desde este domingo un homenaje póstumo al maestro japonés Seijun Suzuki, referente mundial del cine de yakuzas (mafia japonesa), mediante un ciclo de cine que se desarrollará durante los meses de enero y febrero.

Bajo el título 'Seijun Suzuki. Marcado por el crimen', el ciclo incluye las seis películas más conocidas del famoso director y, según informó el Ministerio de Cultura, está organizado en colaboración con la Fundación Japón, con motivo del 150 aniversario del establecimiento de relaciones entre España y el país asiático.

Los espectadores que asistan a la primera sesión podrán visionar 'Underworld Beauty', mientras que el miércoles 10 de enero será el turno de 'The Sleeping Beast Within'.

También en enero se proyectarán 'Branded to Kill' (jueves 11 y domingo 28), 'Gate of Flesh' (domingo 21), 'A Tale of Sorrow and Sadness' (miércoles 24) y 'Tokyo Drifter' (martes 30). Coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Suzuki, el 13 de febrero se proyectará 'Gate of Flesh'.

El crítico y experto en cine oriental Jesús Palacios presentará el jueves 11 de enero el primer pase de 'Branded to Kill', la obra maestra del director.

Apartado del cine durante más de 20 años por una batalla legal con su productora habitual, Seijun Suzuki fue considerado un autor maldito durante largo tiempo.

Sin embargo, tras su regreso a las pantallas en los años 90 y haber sido reivindicado por Quentin Tarantino, Wong Kar-wai o Jim Jarmusch, Seijun Suzuki se ha convertido en uno de los grandes referentes del cine japonés, considerado un maestro del cine de yakuzas por su particular estilo visual y su humor irreverente.

(SERVIMEDIA)

07-ENE-18

AGQ/pai