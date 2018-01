Las ONG hacen su 'agosto' en Navidad con regalos solidarios y donaciones, pero aspiran al "compromiso" de los donantes

Los últimos días del año y las fiestas navideñas son un periodo "muy importante" para las ONG en España por tratarse de unas fechas en las que se concentra una parte importante de las donaciones con las que, a lo largo del año, podrán financiar sus proyectos solidarios dentro y fuera de España, según han explicado los responsables de Unicef, Manos Unidas y Cáritas. Además, en el caso de organizaciones de tamaño mediano y pequeño, con menor capacidad para sostener una campaña de recaudación permanente, la Navidad constituye para ellas un "importante foco de donaciones" que las ONG aprovechan por tratarse de "una etapa sensible" que favorece el apoyo a la solidaridad y la generosidad, según ha indicado el director de la Asociación Española de Fundraising (AEFr), Fernando Morón.

Según Morón, la coincidencia entre las fiestas navideñas y el final del año permite a las organizaciones financiarse mediante la venta de "calendarios, almanaques y otros utensilios" con los que incentivar la colaboración a modo de regalos o felicitaciones navideñas, aunque reconoce que desde la AEFr no disponen de "datos objetivos" para medir estas donaciones.

Sin embargo, organizaciones de mayor tamaño como Unicef explican que formatos parecidos como el "regalo azul" que ofrecen desde la agencia registran en Navidad hasta el 40% de los ingresos que obtienen durante el año por esta vía. "Gracias a lo que recaudamos con el regalo azul en 2016, pudimos enviar pastillas para limpiar más de 40.000 millones de litros de agua, vacunar a más de 7 millones de niños contra la polio, y tratamos contra la desnutrición a más de 240.000", ha precisado a Europa Press la responsable de la campaña Regalo Azul, Carolina Rojas, aunque señala que estas son las cifras de todo el año no solo de la navidad.

Rojas ha explicado que el Regalo Azul sirve como obsequio en el que quien regala puede enviar una variedad de productos a niños en situación de necesidad y quien "recibe" el regalo, lo hace en forma de tarjeta en la que se le informa de que se ha hecho un donativo en nombre de los dos a través de Unicef. Según ha indicado, desde su puesta en marcha en 2008, se trata de una vía para donar "cada vez más utilizada" tanto en Navidad como por parte de empresas que quieren "tener un detalle" con sus clientes o parejas de novios que piden un "regalo azul" a los invitados a su boda.

Desde Cáritas Española, la responsable de donaciones, Asunción Cetedano, explica que en Navidad la organización llega incluso a doblar el número de donantes respecto de otros meses del año, aunque especifica que el dato corresponde únicamente a la organización a nivel nacional, no a las cerca de 70 cáritas diocesanas del territorio español.

"Es un periodo muy especial para los que somos católicos y se nota el aumento de la solidaridad y por lo tanto sí aumentan los donativos --explica en declaraciones a Europa Press--. Un mes como diciembre se puede llegar a duplicar el número de donantes con respecto a un mes normal, no el volumen".

APROVECHAR LAS VENTAJAS FISCALES

Junto con el sentido de las fiestas navideñas, señala que la Ley de Mecenazgo, desde su entrada en vigor, ha favorecido las donaciones con "ventajas fiscales muy interesantes sobre todo para particulares" y recuerda que los primeros 150 euros de donación a una ONG tienen una desgravación del 75% en la declaración del IRPF, y las empresas pueden desgravar también parte del donativo, aunque en menor proporción.

En este sentido, desde Manos Unidas señalan que las ventajas fiscales han favorecido que particulares y pequeñas y medianas empresas que a final de año "ven que tienen un remanente" aprovechen "la oportunidad para ayudar". De hecho, se trata del segundo periodo del año en el que la ONG recauda más, solo por detrás del segundo domingo de febrero, cuando se celebra en toda España la Jornada nacional de Manos Unidas, según detallan.

Además, destacan que este año en particular están logrando un gran apoyo gracias a la campaña que llevan haciendo desde el año pasado para concienciar sobre el desperdicio de alimentos y colaborar en la lucha contra el hambre. La importancia de este mensaje, según explica, radica en que hay muchas personas en el mundo que "ya no es que no tengan cena de Navidad, es que directamente no tienen cena".

MÁS COMPROMISO

No obstante, tanto en Cáritas como en Manos Unidas hacen hincapié en que, más que donaciones esporádicas, lo que intentan favorecer es el "compromiso" de los donantes.

"Para nosotros no es tan importante el donar puntualmente como el compromiso en nuestra lucha y nuestra misión que es estar con las personas más pobres, potenciamos que puedan hacerse donantes en el tiempo", explica Cetedano, de Cáritas.

Igualmente desde Manos Unidas subrayan en declaraciones a Europa Press que lo importante para ellos es "cambiar de hábitos", sobre todo en lo relacionado con el desperdicio de alimentos, y subrayan también la posibilidad de "donar, no sólo dinero, sino también tiempo haciéndose voluntario o logrando una mayor concienciación y sensibilización, compartiendo las informaciones que dan sobre la realidad de hambre y pobreza en el mundo".

EL PERFIL DEL DONANTE

Según el último informe de la AEFr, el número de personas en España que colaboran con ONG mediante donaciones llegó a las 9,3 millones de personas en 2017, lo que implica el 24% de la población y un incremento de cuatro puntos desde 2015.

El perfil más frecuente de donantes es el de mujeres de 46 años de media (51%), con estudios universitarios (52%), casadas o que viven en pareja (63%) y sin hijos (48%).

En cuanto a las motivaciones más habituales para donar, dicho informe indicaba que en más de la mitad de los casos (un 57%) quienes colaboran lo hacen porque "sienten que es justo solidarizarse con los más necesitados", un 23% dona desde una perspectiva de justicia, "con el convencimiento de que se puede mejorar el mundo" y un 20% declara que su principal motivo para donar es "la satisfacción personal".