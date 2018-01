Ciudadanos pide la comparecencia de los ministros de Fomento y de Interior por el caos en la AP-6

7/01/2018 - 15:55

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha pedido la comparecencia de los ministros de Fomento y de Interior para que den explicaciones por el caos que se ha producido en algunas carreteras y autopistas, especialmente la AP-6, a causa del temporal de nieve.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del GPCs, Miguel Gutiérrez, ha asegurado que es necesario que Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido expliquen en la Cámara Baja por qué no se cortaron los accesos a la autopista de peaje AP-6 y si en algún momento estuvo en peligro la seguridad de los ciudadanos.

"Es imprescindible que De la Serna y Zoido expliquen el caos producido durante veinte horas en las carreteras", ha señalado Gutiérrez, que ha dicho que las dos peticiones de comparecencia, además de preguntas parlamentarias referidas a este caos, se registrarán este mismo lunes.

Para el secretario general del GPCs, "no se entiende que no se cerraran los accesos a la autopista AP-6 si no se ponían los métodos necesarios para evitar el caos".