Un total de 30 provincias estarán en riesgo el lunes por nevadas, lluvias y oleaje

=En invierno, al ir en coche de viaje, y sobre todo con niños, hay que tener presente llevar lo siguiente, ante un imprevisto (nieve, avería, atascos, cortes de carreteras, etc.):



-Salir con el depósito de combustible repostado a tope, repostar en viaje, si llega a la mitad.



-Neumáticos de invierno o *mixtos (tipo *CrossClimate M+S).



-Cadenas en maletero, con neumático de verano, desde octubre a abril.



-Revisar neumáticos.



-Revisa estado de todas las luces, cruce, posición, intermitentes, antinieblas, etc.



-Revisar estado de carga de la batería y luces interiores.



-Revisar nivel y estado del refrigerante-anticongelante.



-Pon un vaso de anticongelante en el depósito del limpia parabrisas.



-Funcionamiento del aire caliente, climatizador-A/C.



-Cargador de mechero y/o batería externa cargada.



-Móvil cargado.



-Un par de mantas de viaje.



-Una linterna de dinamo.



-Ropa de abrigo.



-Guantes



-Botiquín de coche con manta térmica.



-Un termo de 1L, con bebida caliente y 2L de agua.



-Algo de comida (frutos secos, chocolate, fruta, galletas, bolsa de madalenas, etc.).



-Con bebés, lo necesario para hacer biberones calientes, pañales y agua.



-Si nieva y quedamos atrapados, mantener frecuentemente la salida del tubo de escape limpia de nieve, y una ventanilla opuesta a la ventisca, bajada un dedo.



-Martillo rompe ventanillas y corta cinturón.



-Para quitar el hielo de los cristales del coche, en un pulverizador mezcla dos partes de alcohol y una de agua.



-Un rollo de papel higiénico dentro de una bolsa de plástico en el maletero no está de más.



-Instala en el móvil la app “My112” ábrela y configúrala (geolocaliza la llamada a Emergencias 112 si está activada junto a la ubicación).



-Sintoniza Radio 5, para oír los partes de la DGT.



-En caso de quedar atrapado por nieve en autopista o carretera convencional, orillarse a izquierda y derecha para que las quitanieves puedan pasar por el centro de los carriles, o según indiquen las Autoridades. Pon las luces de posición, ahorra combustible.



-Si se prevén fuertes nevadas o lluvias, mejor no salir a la carretera.