La madre de Diana Quer despide a su hija: "Muchas seguirán viviendo gracias a ti, hay un antes y un después de ti"

Emotivo y profundo mensaje. Esperemos que el sufrimiento y asesinato de Diana sirva para mejorar la justicia y la investigación en este país. Porque es evidente que el sistema falla. La Guardia Civil no había detenido al principal sospechoso porque, según afirma, no contaba con apoyo judicial suficiente, lo que está muy claro, la prueba es que el caso estaba archivado desde el verano pasado. La nave de Asados, no se registró por "no haber motivos relevantes por ser una propiedad privada"; sí, pero ahi entraba todo el mundo menos la G. C.



Cogérsela con papel de fumar ante los delincuentes es obra de las leyes prodelincuentes que tenemos, gracias a la izquierda y la complicidad del desgobierno del PP. Ojalá esta muerte sirva para algo. No lo creo porque el gobierno no hace ni hará nada. Pena de muerte ya.