Rivera critica la actuación del Gobierno pero asegura que no pedirá dimisiones hasta escuchar explicaciones

8/01/2018 - 17:47

Ciudadanos quiere saber si es, en estos casos, es el Ejecutivo o la concesionaria quien prohíbe la circulación de coches sin cadenas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado este lunes la "falta de coordinación" entre Gobierno, comunidades autónomas y diputaciones durante las nevadas caídas el pasado sábado, que provocaron que miles de conductores se quedaran atrapados en la AP-6 durante horas. Sin embargo, ha indicado que su formación no pedirá dimisiones hasta "escuchar las explicaciones" de los responsables de Fomento, Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Como PSOE y Unidos Podemos, Ciudadanos también han solicitado la comparecencia de los titulares de estos departamentos en el Congreso para que expliquen lo ocurrido durante el temporal y también sus declaraciones tras los sucesos en las que, según apunta Rivera, "han culpado a los españoles por coger el coche" cuando, a su juicio, ha sido el Gobierno quien no ha cumplido sus funciones.

Para el líder de Ciudadanos, el "caos" vivido el sábado en la AP-6 demuestra, no sólo una falta de coordinación, sino también "de previsión" ya que, "no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera nevada" que se produce en el país. Ahora, según ha señalado, quiere saber si "cada vez que en España nieve, no va a haber quitanieves, no va a haber coordinación o van a quedar las carreteras bloqueadas".

La respuesta a estas dudas las esperan del Ejecutivo y esperarán a escucharlas antes de pedir dimisiones, según ha apuntado. "Rajoy, hace años, pidió dimisiones por unas nevadas", recuerda Rivera, quien ha apuntado que los naranjas "no son como Rajoy".

"Si alguien tiene que asumir responsabilidades lo veremos, escucharemos las comparecencias", ha insistido el líder de Ciudadanos, que no duda que "errores" ha tenido que haber "cuando quedan bloqueadas miles de familias a pocos kilómetros de Madrid, sin que pasen máquinas quitanieves".

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para el presidente de Ciudadanos, la solución es poner medidas preventivas y, en este sentido, ha recordado que en marzo del pasado año su partido presentó en sede parlamentaria un plan invernal "para evitar cosas como estas".

Del mismo modo, los naranjas han registrado ahora en la Cámara Baja una batería de preguntas sobre esta materia. En ellas, pide explicaciones al Gobierno acerca de lo aplicado el pasado sábado "de lo aprendido en anteriores ocasiones" en las que se produjeron situaciones similares y sobre si la responsabilidad de no dejar circular a los vehículos sin cadenas es del Ejecutivo o de la concesionaria de la autopista.

Ciudadanos también quiere saber si, en el caso de que el expediente informativo abierto a la concesionaria de la AP-6 revelara algún tipo de responsabilidad sobre ella, "se modificarán los pliegos de futuras contrataciones".