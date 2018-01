El gobierno de Melilla no recibe a los padres de los menores muertos al no poder confirmar que sean sus progenitores

8/01/2018 - 22:45

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura (PP), ha anunciado este lunes que no va a recibir a los marroquíes que dicen ser los padres de los dos menores extranjeros no acompañados (MENA) hallados muertos en centros de acogida de la ciudad porque asegura que realmente no sabe si son los progenitores realmente, al tiempo que ha indicado que, de ser realmente los padres, éstos tendrían que haber venido cuando sus hijos estaban vivos y en desamparo en la ciudad, y no ahora que son ya cadáveres.

MELILLA, 8 (EUROPA PRESS)

A pregunta de los periodistas tras asistir a un acto de homenaje a mayores, Ventura ha respondido al presidente de la Asociación Pro Derecho de la Infancia (Prodein) de Melilla, que ha solicitado públicamente al consejero que reciba a los padres, llegados este fin de semana desde Marruecos tras tener conocimiento de las muertes de sus hijos, de 17 y 18 años, al parecer de muerte natural a la espera de los resultados de las autopsias.

Ventura ha declarado que el motivo por el que no va a recibir a estas personas es porque desconoce si ciertamente son los padres de los chicos. "Hay que contrastar si son sus padres porque realmente lo desconocemos, por eso me gustaría saber cómo Palazón ha conseguido tan pronto el contacto de esta familia", ha dicho el titular de Bienestar Social.

El político popular ha puesto el acento en los contactos del presidente de Prodein y el posible papel que podría estar jugando José Palazón en la llegada masiva de MENA a Melilla. Daniel Ventura ha dicho que "a ver si es que él tiene contacto con padres en Marruecos y por eso nos están llegando los niños de alguna manera".

Por último, ha recalcado que estas personas que dicen ser los padres "deberían haberse preocupado antes" por los que dicen ser sus hijos, porque "para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes a por sus hijos", motivo por el que no piensa recibirlos oficialmente, como ha propuesto Prodein.