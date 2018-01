Nordhaus, premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por medir el coste económico del cambio climático

9/01/2018 - 14:13

Fundación BBVA ha galardonado este martes 9 de enero al profesor de la Universidad de Yale William Nordhaus con su premio Fronteras del Conocimiento en la categoría Cambio Climático, por desarrollar un modelo "pionero" que logró integrar las contribuciones de las ciencias del clima y la economía para identificar las políticas más eficaces contra el calentamiento global.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Según el jurado, los modelos de Nordhaus, DICE (acrónimo de Dynamic Integrated Climate-Economy model) y su versión revisada que incorpora el enfoque regionalizado (RICE), se han convertido en una herramienta ampliamente usada por la comunidad científica, para determinar los costes y beneficios tanto de reducir las emisiones de CO2 y otros gases que provocan el efecto invernadero, como de no hacerlo.

El jurado ha señalado que los modelos de Nordhaus se usan en todo el mundo para analizar las políticas relativas al clima, ya que sirven para estimar las consecuencias socioeconómicas de seguir emitiendo, y decidir cuáles son las medidas más eficaces para afrontar este riesgo.

"Nordhaus ha usado su modelo y sus conocimientos de economía para evaluar los daños futuros debidos al clima, el riesgo de daños catastróficos o el papel del cambio tecnológico en el sistema energético. Por la transparencia y la simplicidad de su abordaje, los modelos de Nordhaus se usan en todo el mundo para analizar las políticas relativas al clima", apunta el acta del jurado.

Este fallo inicia la décima edición de los Premios Fronteras del Conocimiento, que están divididos en ocho categorías diferentes y que cuentan con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La Fundación BBVA dará a conocer cada semana a los premiados de las distintas categorías.

40 EUROS DE IMPUESTO POR TONELADA DE CARBONO

Para el galardonado, la mejor solución para detener el cambio climático sería agravar las emisiones de carbono con 40 euros por tonelada, en lugar del actual coste, que en Europa ronda los 7,5 euros.

"Estamos poniendo un precio muy bajo a nuestros recursos naturales, estamos dando casi gratis el hecho de contaminar con dióxido de carbono. Hay que pagar para reducir las emisiones, esto realentizará el cambio climático", ha asegurado Nordhaus a través de videoconferencia, durante el acto en el que se ha anunciado el premiado. También ha hecho hincapié en la necesidad de buscar "diferentes políticas" y ver "cuáles son mejores" para realentizar el cambio climático.

En la misma línea, ha añadido que el cambio climático es "peligroso" tanto para lo países pobres como para los países ricos. "Las pruebas están ahí, hay que dar pasos adelante para contrarrestrar esto y lograr vencer este reto. Necesitamos incentivos sociales para que la gente se implique", ha subrayado.

Para el investigador, lo más importante de su trabajo es que permite ponerle precio al carbono, que es la respuesta "correcta" para limitar el cambio climático. "Hay que poner impuestos a lo malo, que pague el que contamina. Es fundamental enfocar este tema como una manera de darnos cuenta de que el que contamina paga, por lo que los gobiernos tendrán que reducir las emisiones", ha dicho.

EL ACUERDO DE PARÍS, "TOTALMENTE INSUFICIENTE"

Por otro lado, el profesor ha afirmado que los resultados del Acuerdo de París son "totalmente insuficientes" para lograr el objetivo de reducir las emisiones para limitar el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 grados centígrados.

"El acuerdo de parís no llega suficientemente lejos, es una aspiración donde los países se reúnen y anuncian objetivos y políticas nacionales, que no llegan al objetivo de los 2 grados para limitar el incremento de la temperatura. Son buenas políticas para los países pero si sumas toda esta serie de medidas no llegas a los objetivos", ha concretado.

En este sentido, Nordhaus ha subrayado que el objetivo de los 2 grados es "muy difícil" de alcanzar viendo los modelos que se han utilizado y que va a requerir "pasos muy ambiciosos" a corto plazo, así como "mucha cooperación". "Hay que ver un mundo donde va a haber muchos cambios, hay que ver qué aspecto tendría el mundo si no se hace lo adecuado", ha comentado.

Asimismo, el profesor ha afirmado que "no es necesario ni suficiente" limitar el crecimiento demográfico si no se reducen las emisiones de carbono. "Llevar a cero el crecimiento poblacional si no se hace otra cosa, no provocaría un cambio importante en cuanto al cambio climático. No es un enfoque que creo que sea fructífero, lo que hay que hacer es controlar las emisiones y dejar de usar combustibles fósiles", ha precisado.

Por su parte, el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, ha señalado que, "salvo algunos líderes desnortados", la comunidad científica y la opinión pública "han incorporado la importancia del cambio climático". "El medio ambiente, junto con la medicina, son dos categorías que reflejan el área principal de trabajo de la fundación", ha dicho.

Por último, el presidente del jurado, el director del Instituto Max Planck de Meteorología (Hamburgo, Alemania), Bjorn Stevens, ha destacado la importancia de estos premios por ser una celebración de la "creatividad del espíritu humano" y del "reconocimiento" del cambio climático.

El jurado también ha estado formado por el director del Centro de Investigación del Mar Rojo, Carlos Duarte; el titular de la Cátedra Lenfest-Earth Institute de Economía de los Recursos Naturales en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales y el Earth Institute de la Universidad de Columbia (EEUU), Scott Barret; la investigadora Sandrine Bony; el director del Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano de la Universidad de Barcelona, Miquel Canals; el director emérito del Departamento de Sistemas biogeoquímicos del Instituto de Biogeoquímica Max Planc, Martin Heimann; el catedrático de la Universidad Carnegie Mellon (EEUU) Edward Rubin; y la catedrática de la Universidad de Michigan (EEUU) Julie Winkler.