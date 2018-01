Álex González, nueva víctima de la suplantación de identidad

10/01/2018 - 10:35

MADRID, 10 (CHANCE) Cada vez son más las suplantaciones de identidad que sufren los famosos en las redes sociales. En este caso, Álex González ha denunciado en su Instagram que no tiene cuenta de Facebook y que tomará medidas legales contra el impostor que se está haciendo pasar por él.

"Me aterra la idea de que alguien haya podido creer estar hablando conmigo a través de Facebook, el contenido de la conversación y si esto ha podido afectar a alguien de alguna forma", escribía el actor para añadir después: "NO ERA YO y tomaré medidas legales para que esta página cierre inmediatamente. Por favor, comprobad la insignia azul de verificación en Twitter e Instagram, si no la tiene, no soy! Gracias y, si alguien se ha sentido afectado, pido disculpas por no haber podido detectarlo antes".

El caso de Álex González no es aislado. Hace tan solo unos meses Silvia Abascal mostró en su Instagram un mensaje de un perfil falso de Facebook que había publicado un escrito en su nombre, pidiéndole que dejase de hacerse pasar por ella.

Está claro que suplantar la identidad a los rostros más populares de la televisión está a la orden del día, por lo que tendremos que estar alerta y confiar únicamente en las cuentas verificadas.