'haber' y 'sexo', entre las palabras más buscadas en el diccionario de la rae en 2017

10/01/2018 - 13:21

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

'Haber', 'sexo' y 'palabra' son algunas de las palabras más buscadas en 2017 en la edición 'online' del Diccionario de la Lengua Española (DLE), según informó hoy la Real Academia Española (RAE).

Otras palabras que figuran entre las más tecleadas en el diccionario de la RAE en Internet son 'sinónimo', 'resiliencia', 'bizarro', 'raer', 'amor' y 'poder'.

Las 10 palabras ausentes en el diccionario más requeridas fueron 'cocreta', 'etica', 'almondiga', 'empatia', 'curriculum', 'resilencia', 'caracter', 'politica', 'oir' y 'analisis'.

Las consultas 'en línea' a la última edición del Diccionario de la lengua española (DLE) alcanzaron el año pasado los 750 millones. La media de consultas mensuales en 2017 fue de 65 millones, aunque se llegaron a alcanzar en el mes de marzo más de 82 millones, la cifra más elevada hasta el momento.

En cuanto a las estadísticas por países, el 38,5% de consultas proceden de España, seguido de México (15,17%); Colombia (7,80%); Argentina (6,97 %); Perú (5,21%); Chile (4,47%); Estados Unidos (3,67%); Venezuela (2,09%); Ecuador (2,08%) y Guatemala (1,18%).

Esta consulta a la vigesimotercera edición del diccionario, libre y gratuita desde finales de 2015, cuenta con el patrocinio de la Obra Social 'la Caixa'. La consulta desde dispositivos móviles también tiene su nueva aplicación oficial desde enero de 2016.

PALABRAS MÁS BUSCADAS

La RAE recuerda que en la estadística de consultas a un diccionario en línea como el DLE intervienen factores muy diversos, que hacen que las respuestas no puedan reducirse a una simple lista de palabras y frecuencias. Las dudas que se plantean a los hablantes y los llevan a consultar el diccionario se centran habitualmente en el deseo de identificar el significado de una palabra que no conocen o con respecto a la cual no están seguros.

Esto es lo que sucede con palabras que surgen y se generalizan en un momento determinado por alguna razón que tiene que ver con acontecimientos de cierta repercusión social. En otros casos, sin embargo, la consulta se refiere a una palabra frecuente pero que se utiliza con significados menos habituales y, por tanto, desconocidos para una parte de los hablantes.

Además, los diccionarios se emplean no solo para saber qué significan las palabras, sino también cómo se usan, qué tipo de complemento lleva un verbo o qué preposición lo acompaña, por ejemplo. Por otro lado, los hablantes tienen también dudas de tipo ortográfico —¿con 'v' o con'b'?— o morfológico— ¿'hemos' o 'habemos'?, ¿cuál es el futuro de subjuntivo de 'haber'?—.

El pasado 20 de diciembre, la RAE actualizó la versión en línea del diccionario incluyendo 3.345 modificaciones. Esta puesta al día, que recoge las modificaciones aprobadas por todas las academias hasta diciembre de 2017, tiene la consideración de versión electrónica 23.1. El proceso de actualización del DLE implica la identificación de nuevas palabras o nuevos significados y la revisión de las palabras que ya figuraban en él. Esta actualización se realiza agrupando las voces según diversos criterios, como son, entre otros, el área temática a la que pertenecen (palabras de la música, palabras de la química...), sus características gramaticales (sustantivos, conjunciones, adjetivos invariables ), su procedencia (etimologías y extranjerismos) o el área geográfica en la que se documentan.

En la nueva versión en línea, destacan las adiciones de nuevos artículos como 'aporofobia', 'chakra', 'hummus', 'posverdad', 'postureo' o 'vallenato'; adiciones de acepciones -por ejemplo, en 'hacker' se ha añadido una segunda acepción: 'persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora'-; supresión de artículos o acepciones ya existentes, o la enmienda total o parcial de algunos artículos, como es el caso de 'sexo'.

