Gobierno Vasco dice que no hay ninguna banda juvenil delictiva tras los sucesos protagonizados por menores

10/01/2018 - 15:07

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha asegurado que la Ertzaintza no ha "detectado" que exista "ninguna banda juvenil delictiva" en Euskadi, pese a que los menores de edad supuestamente implicados en algunos delitos cometidos en las últimas semanas en Bizkaia, entre ellos el asalto y muerte de Ibon Urrengoetxea, "se conocen" entre ellos.

Beltrán de Heredia se ha referido, en un encuentro con los medios de comunicación en Miñano (Álava), a algunos actos delictivos cometidos en las últimas semanas en Bizkaia, presuntamente por parte de menores de edad.

La consejera ha afirmado que los jóvenes supuestamente implicados en el asalto y muerte de Ibon Urrengoetxea el 23 de diciembre en Bilbao, los presuntos autores de la agresión a un joven en el metro de la capital vizcaína, y los supuestos autores de una agresión sexual a una menor en Barakaldo, se conocen.

No obstante, ha asegurado que eso no significa que formen parte de una "organización juvenil delincuencial". "En Euskadi no se ha detectado ninguna banda juvenil delictiva; quiero ser contundente en esto", ha subrayado.

"SE MUEVEN EN LOS MISMOS ESPACIOS"

Beltrán de Heredia ha explicado que la relación entre los presuntos autores de estas agresiones se limita a que "se conocen porque se mueven en los mismos espacios" y se dedican a "el mismo tipo de delitos".

De hecho, ha informado de que ya habían sido identificados con anterioridad por la comisión de "pequeños robos", y que algunos de ellos habían pasado incluso por centros de internamiento de menores.

La consejera ha agradecido la colaboración ciudadana que, junto a las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, ha permitido identificar y detener a los presuntos autores del asalto en el que perdió la vida Ibon Urrengoetxea.