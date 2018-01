Exdirectora de DGT dice que culpabilizar a los conductores como se ha hecho en la AP-6 "siempre es un error"

11/01/2018 - 10:34

La exdirectora de la DGT, María Seguí, ha asegurado que culpabilizar a los conductores como hizo su sucesor en el cargo, Gregorio Serrano, en relación al colapso en la AP-6 provocado por la nieve, "siempre es un error".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Una cosa es culpabilizar a un conductor del que se tiene evidencia que lo ha hecho mal, pero culpabilizarlos en general (en relación a la AP-6) es una estrategia muy utilizada pero muy malamente usada y muy poco efectiva", ha explicado Seguí en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press.

La exdirectora de Tráfico ha lamentado que se haya generado, sobre la AP-6, una "controversia enorme amplificándose una realidad como la que representa que muchos ciudadanos quedaran atrapados en un día de operación retorno, en unas circunstancias que eran previsibles porque se conocía la nevada desde hacía días".

En cuanto al hecho de que el director general de Tráfico gestionase la situación del fin de semana desde su domicilio de Sevilla ha explicado, en relación a la existencia de centros de control en distintos puntos de la geografía nacional, que la "DGT tiene muchos lugares desde donde poder trabajar".

Seguí eludió pronunciarse sobre si la vivienda particular de Serrano es el sitio adecuado para coordinar una situación como la provocada por el temporal del sábado. "No puedo opinar porque ni sé dónde está su domicilio ni he estado; la vivienda oficial del director está equiada con conexiones directas a la DGT", ha indicado. De hecho, y en su opinión, "lo menos importante es donde está, sino con quién está, qué tipo de información recibe y qué decisiones se están tomando".

En cuanto al incremento de las muertes en carretera en el último año, la exdirectora general de la DGT cree que "lo que ha fallado" es no haber "implementado acciones nuevas que había que hacer y siguen sin hacerse".

Seguí se ha referido concretamente a la aplicación del reglamento de circulación con "modificaciones sustanciales de velocidad, o los cambios para que la renovación del permiso de conducir por puntos fuese más específica para personas con problemas de alcohol y droga". Según ha indicado, durante su etapa al frente de la DGT "hubo muchas medidas que se evaluaron y sobre las que llegaron a realizarse estimaciones del número de muertos que evitarían".

Para Seguí, estas medidas no se llegaron a aplicar porque "como casi siempre ocurre, los intereses políticos y económicos no actúan sobre el interés prioritario de reducir la siniestralidad e incluso erradicarla; cuando se trata de reformas que modifican el 'status quo' aparecen fuerzas reaccionarias que lo impiden".

Sobre los motivos que la llevaron a dimitir de su cargo a raíz de la investigación abierta por la supuesta financiación concedida desde Tráfico a proyectos de investigación donde trabajaba su marido y que luego fue archivada, ha asegurado "tener la conciencia absolutamente tranquila" aunque también ha admitido que es una "situación a la que nadie desearía".

"En su momento fue patente que era muy difícil poder seguir trabajando porque la atención estaba en otros lugares y consideraba indigno el mantenerme en un puesto que no podía ejercer; esa fue la razón por la que decidí dimitir, para que otra persona que no pudiera ser atacada pudiera tomar las riendas", ha concluido Seguí.