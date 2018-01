Ecologistas en acción exige paralizar el proyecto de gas natural en doñana

11/01/2018 - 10:57

Ecologistas en Acción pidió este jueves la "paralización inmediata y total" del almacenamiento de gas natural en el subsuelo de Doñana porque considera que el Gobierno español tiene "suficiente y sobrada información" para cancelar de inmediato la ejecución de Marismas Occidental, uno de los cuatro proyectos del almacén de gas Marismas.

Los permisos administrativos de ejecución y la declaración de utilidad pública fueron concedidos a Gas Natural Fenosa con determinadas condiciones por la Dirección General de Política Energética y Minas del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo en una resolución del 10 de marzo de 2016.

Ecologistas en Acción indicó que a la ausencia de informes relativos a la actividad hidrogeológica, tectónica y sísmica en la comarca de Doñana como una unidad espacial y territorial indivisible se une ahora el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre los estudios aportados por la empresa GNAA entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017 para la puesta en marcha de uno de los proyectos (Marismas Occidental) del almacén Marismas.

El análisis del IGME califica como cuestionable la interpretación y valoración de los resultados finales de peligrosidad y riesgo de inundación, erosión y sedimentación, y recomienda que la documentación sobre riesgo sísmico sea remitida para ser evaluada a la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, ya que considera que es ese organismo el realmente competente para informar sobre la documentación aportada.

"Es evidente que no existen estudios de los diferentes impactos acumulativos de los cuatro proyectos pertenecientes al almacén subterráneo de gas Marimas", indicó Ecologistas en Acción, que añadió que no había una situación de necesidad ni urgencia para declarar de utilidad pública el proyecto de Gas Natural Fenosa, dado que este almacén de Marismas no supone potenciar el desarrollo industrial y renunciar a él no pone en peligro el suministro energético español, ya que España posee ya el triple de capacidad de almacenamiento respecto al consumo anual de gas.

Por ello, Ecologistas en Acción deseó que se cancele el proyecto del almacén Marismas "cuanto antes y sin posibilidad de tener que indemnizar a costa de los bolsillos de la ciudadanía a una empresa privada que sigue adelante rentabilizando desde hace años este almacén, a pesar de que es muy previsible que el proyecto sea revocado".

