Joan Tor: "Es una mala noticia que mi pueblo sea ahora el más pequeño de Cataluña"

Barcelona, 11 ene (EFE).- El alcalde de Gisclareny (Barcelona), Joan Tor, considera "una mala noticia" que su pueblo sea ahora el menos poblado de Cataluña, con solo 27 vecinos, y ha dicho que recibiría "con los brazos abiertos" nuevos empadronamientos, aunque no puede ofrecer "ni escuela para los niños ni trabajo".

En una entrevista con Efe, Tor no se ha mostrado feliz por el "honor" de ser ahora el municipio catalán menos poblado, desbancando a Sant Jaume de Frontanyà, y ni siquiera se plantea una campaña para aumentar el número de habitantes, como impulsaron hace tiempo otras poblaciones, porque "no está al alcance de un pueblo pequeño y de montaña donde no hay trabajo".

En Gisclareny, situado en la falda del macizo del Cadí-Moixeró, tampoco hay escuela, y por eso tampoco hay niños en esta localidad, desde donde se toman algunas de las mejores fotografías del Pedraforca.

La escuela más cercana está en Bagà, a 10 kilómetros, y Tor, que es alcalde de Gisclareny desde hace 27 años ininterrumpidamente, reconoce que él mismo tuvo que trasladarse con su familia a Bagà durante la vida escolar de sus hijos.

Tor, que nació en el mismo Gisclareny en 1954, taxista de profesión ya retirado, fue elegido alcalde del municipio por Convergència i Unió (CiU), aunque ahora es independiente, y dedica unas 20 horas semanales a su trabajo de alcalde, por las que únicamente cobra dietas y kilometraje.

"No sabía dónde me metía", confiesa sobre su decisión de presentarse a las primeras elecciones municipales tras la dictadura, en 1977, animado por su padre.

Ganó aquellas elecciones y con sólo 23 años se puso al frente de la alcaldía: "sin experiencia, fue difícil" y sin imaginarse que un día su pueblo sería el menos poblado de Cataluña.

Tras su primer mandato, se alejó de la política local durante ocho años, pero volvió a presentarse y ahora lleva 27 años ininterrumpidos como alcalde, un cargo que dice que "no es ningún caramelo" porque "cuesta sacar el pueblo adelante". "Quiero al pueblo y los vecinos me animan, por eso repito", aclara el alcalde, al que no le hace feliz ver cómo las casas de su pueblo se vacían.

Según Tor, el principal problema de Gisclareny es la carretera de acceso que conecta con Bagà, cuya titularidad es municipal y el mantenimiento de la cual supone una inversión anual de prácticamente todos los ingresos del pueblo.

"Hace años que luchamos para que la Administración, ya sea la Generalitat o la Diputación de Barcelona, asuma la titularidad de la carretera, algo marcado por ley y que ahorraría un gran esfuerzo al pueblo", reclama Tor, que ahora verá cómo en cada jornada electoral los medios de comunicación se interesarán por el resultado de la única urna que se abre en Gisclareny.

La garantía de las vías de acceso y la mejora de la cobertura telefónica para móvil serían las dos cosas que Tor pediría para los pueblos pequeños al nuevo gobierno que se constituirá en Cataluña: "hay muchas cosas, pero como somos pocos, hacemos poco ruido", lamenta.

Vivir en un pueblo de alta montaña "no es fácil", según Tor, sobre todo por las condiciones climáticas, aunque "hay más calidad de vida" que en las ciudades: "por eso vivimos aquí y no tenemos intención de irnos".

Gisclareny está situado a 1.340 metros de altitud, dentro del parque natural del Cadí-Moixeró, y con una densidad de menos de un habitante por cada uno de los 36,5 kilómetros cuadrados de su superficie. Barcelona, a 140 kilómetros de Gisclareny, tiene una densidad de prácticamente 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado.

Pese a tener censados únicamente 27 vecinos, 15 hombres y 12 mujeres, Gisclareny cuenta con dos casas rurales, un refugio y un restaurante, y Tor sonríe al comentar que debido al turismo y las segundas residencias "los domingos somos más de 100 personas".

El municipio tenía 29 habitantes en 2016, pero dos defunciones, coincidiendo con el empadronamiento de tres nuevos vecinos en el que era el tradicional pueblo menos poblado, Sant Jaume de Frontanyà, han provocado que Gisclareny le haya quitado esa condición.

"Desde que yo era pequeño se habla sobre la posible desaparición del pueblo, pero seguimos aguantando", concluye Tor, que cada dos meses reúne a sus vecinos en el pleno municipal ordinario, al que acude normalmente más de la mitad de la población, "una participación impensable en las ciudades".