El abogado del 'Chicle' le traslada su renuncia: "Para poder ejercer es necesario creer en lo que se está haciendo"

12/01/2018 - 14:51

Insiste en que el informe preliminar no acredita que hubiese agresión sexual y dice que ve a Abuín Gey arrepentido

A LAMA, 12 (EUROPA PRESS)

El abogado de José Enrique Abuín Gey, el 'Chicle', José Ramón Sierra, ha renunciado a la defensa del autor confeso de la muerte de Diana Quer al argumentar que "para poder ejercer en un asunto penal, es necesario creer total y honestamente en lo que se está haciendo, hacerlo con pasión y con amor a la profesión". "Y difícilmente, en este instante, lo puedo hacer", ha incidido.

"Si hay dudas sobre la defensa, nuestras, somos nosotros los que decidimos no seguir", ha revelado Sierra, que este viernes se ha trasladado al centro penitenciario de A Lama, en Pontevedra, para comunicarle su decisión al que hasta hoy es su defendido, una renuncia que también ha dado a conocer en esta jornada al juzgado número uno de Ribeira que instruye la causa.

En declaraciones a los medios tras conversar durante casi una hora con el 'Chicle', ha detallado que, en los últimos días, su equipo legal pidió que se le practicase a Abuín Gey "una prueba pericial con dos forenses psicólogos y psiquiátricos acerca de su estado" tras lo que considera que, "en este instante, debe proceder otra persona a ejercer la defensa".

Sobre este punto, aunque no ha revelado si tiene el resultado de este examen, ha precisado que, en un delito de este tipo "contra las personas", estas pruebas periciales son "necesarias" para saber si el acusado es "imputable". "Quizás a modo de cautela, quizás porque pudiese haber alguna anomalía que justificase una alteración psíquica. No afirmo que la tenga o que la deje de tener", ha apuntado.

SITUACIÓN LEGAL DEL ACUSADO

José Ramón Sierra ha explicado que, para que se haga efectiva su renuncia, se le debe asignar otro letrado al 'Chicle', ya que "no puede quedar indefenso". "Tendrá que procederse a designarle un abogado", ha señalado antes de anunciar que ya varios profesionales manifestaron su disposición a aceptar el caso.

Asimismo, sobre si los datos del informe preliminar de la autopsia conocidos el jueves influyeron en su renuncia, ha incidido en el carácter "preliminar" de este documento. "Hay que hacer una serie de estudios complementarios, de toxicología fundamentalmente, analizar más cosas y luego habrá un informe definitivo, ese informe definitivo, no está, por tanto, no es concluyente", ha subrayado.

Con todo, ha señalado que "es evidente" que "no parece que se pueda acreditar ningún tipo de delito contra la libertad sexual de lo que se ha analizado hasta ahora". "Para nosotros eso era muy importante", ha indicado. "Espero que sigan en la misma línea los resultados de las pruebas y que sigan llegando a la conclusión de que esta pobre chica fue objeto de lo que fue objeto pero no de un delito contra la libertad sexual", ha apuntado.

Además, ha considerado que "no" hay riesgo de que aparezcan casos de agresiones sexuales vinculadas a Enrique Abuín y ha hecho hincapié en que la supuesta agresión a su cuñada por parte del 'Chicle' "no fue ni objeto de acusación por el Ministerio Fiscal".

"Pasara lo que pasara lo sabrá el, lo sabrá Dios, lo sabrá el juez, lo sabrá el fiscal... él no ha sido condenado, no tiene antecedentes por este tema, por tanto, hay que ceñirse a la realidad de lo que pasó", ha indicado.

Tras ello ha reconocido que "no" es habitual que un abogado renuncie a la representación de su cliente y preguntado por sí ve al 'Chicle' dispuesto a declarar ante el juez, José Ramón Sierra ha señalado que, una vez que tenga una nueva dirección jurídica, tendrá que analizar esta cuestión con su letrado correspondiente y "tomar una decisión".

Además, también ha explicado que hasta este momento "no tenía sentido" que Abuín Gey se prestase a llevar a cabo una reconstrucción de lo hechos toda vez que se había acogido a su derecho a no declarar. "Si él no declara tampoco va a participar activamente en esa diligencia. Lo que se haga en el futuro va a depender exclusivamente de él y de su nuevo letrado y esperemos que lo aconseje correcta y oportunamente", ha expresado.

Todo ello, antes de negar que el autor confeso de la muerte de Diana Quer cambiase su declaración y ha incidido en que sólo habló dos veces y ante la Guardia Civil.

ESTÁ "MUY FLOJO"

En su comparecencia ante los medios, José Ramón Sierra ha asegurado que su hasta ahora defendido está "muy flojo" y "bastante mal". Además, ha asegurado que cree que está arrepentido y ha dejado claro que aún "no ha hablado con nadie de su familia". "No sé de donde sale lo de ese apoyo de doña Rosario...", ha manifestado en referencia a la mujer del acusado.

"Él no ha hablado con nadie hasta este momento, no ha tenido contacto con nadie", ha insistido Ramón Sierra, que ha explicado que él mismo ha sido el encargado de llevarle a José Enrique Abuín Gey una bolsa con ropa y objetos personales.

Con todo, después de que el 'Chicle' fuese trasladado de la prisión de Teixeiro, en Curtis (A Coruña), al centro penitenciario de A Lama, en Pontevedra, para evitar posibles contactos de miembros del clan 'Os Fanchos' del que el autor confeso de la muerte de Diana Quer formó parte, Sierra ha asegurado que Abuín Gey "no" le transmitió ni en el antiguo centro ni en este sentirse "amenazado". "Yo en Teixeiro también lo vi tranquilo", ha indicado.

INSPECCIÓN OCULAR

En su intervención, ha considerado "excesivo y contraproducente" que los medios hablen de los objetos hallados en los registros e inspecciones oculares. "No le voy a decir si había una, dos o quince bridas porque cada día aparece una cosa más y por ahí van mal porque no es así", ha indicado.

Por último, Sierra ha negado que el Colegio de Abogados de A Coruña formulase algún tipo de crítica sobre la representación legal en este caso. "Eso es falso y se lo digo con pleno conocimiento de causa. Estoy orgulloso de mi colegio y estoy orgulloso de mi decano. No hay ningún problema en ese sentido y eso no se a quien se le ha ocurrido difundirlo pero no se ajusta a la realidad", ha zanjado.