La dgt avisa de nevadas intensas en nueve autopistas de madrid y castilla y león

13/01/2018 - 14:35

La Dirección General de Tráfico (DGT) avisó este sábado de que el temporal de nieve llegó a primera hora de la tarde a varias carreteras principales de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, y que nueve vías de alta capacidad pueden estar afectadas por la nieve a lo largo de las próximas horas.

Tráfico señaló en un comunicado que las vías que estaban ya o pueden llegar a estar afectadas por nevadas intensas a lo largo de esta tarde-noche son cinco autopistas de peaje concesionadas (AP-6 de Villalba a Adanero, AP-61 de Segovia a San Rafael, AP-51 de Ávila a Villacastín, AP-1 de Burgos a Miranda de Ebro y AP-66 de León a Oviedo) y cuatro autovías (A-1 de El Molar a Burgos, A-62 de Palencia a Burgos, A-67 de Palencia a Santander y A-231 de Osorno a Burgos).

La DGT recomendó a los conductores informarse del estado de circulación de las carreteras y que no viajen por las vías afectadas "si no es imprescindible" y "hasta que no se vea la evolución del temporal".

No obstante, apuntó que hay riesgo de nevadas en todas las provincias de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Navarra, Ourense, La Rioja, Huesca, Cantabria y Guadalajara.

Con el fin de garantizar la seguridad y la fluidez, durante los episodios de nevadas se podrían tomar medidas de regulación y gestión del tráfico como restricciones a la circulación de vehículos pesados y de otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas, limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos, cortes totales preventivos y un seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

La DGT recalcó que en las vías afectadas por estas condiciones se debe "prestar especial atención a la planificación del recorrido y a consultar el estado de circulación de las carreteras", además de "llevar cadenas o neumáticos de invierno, tener siempre el depósito de combustible lleno y el móvil cargado".

"Los usuarios de la vía deben prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil", apuntó, antes de añadir que la DGT informa de la situación de las carreteras a través de boletines informativos en emisoras de radio, en sus cuentas se Twitter @DGTes y @informacionDGT, en su web y en el teléfono 011.

