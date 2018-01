Mas de 80 carreteras con nieve, la mayoría en castilla y león, madrid y asturias

13/01/2018 - 16:57

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Un total de 83 carreteras estaban esta tarde afectadas por el temporal de nieve, la mayoria de ellas en Castilla y León, Madrid y Asturias. Quince se encontraban cerradas (nivel negro), en 20 era necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno (rojo), en 15 había restricciones a los camiones (amarillo) y en 33 la nieve en la calzada condicionaba la circulación (verde).

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el estado de las carreteras, recogidos por Servimedia a las 16.00 horas, la mayoría de las carreteras afectadas por la nieve o el hielo eran secundarias, pero otras pertenecen a la red principal en Ávila, León, Madrid y Segovia.

Así, Tráfico activó el nivel amarillo (60 km/h para turismos y autobuses, y prohibida la circulación de camiones y vehículos articulados) en la A-1 en Pedrezuela (del kilómetro 45 al 113) y en La Rades del Puerto (del 96 al 118), la AP-6 desde Guadarrama hasta Adanero (del kilómetro 47 al 110), la AP-61 en San Rafael (del 63 al 88), la N-VI en San Rafael (del 62 al 57), la N-621 de Riaño a Oseja de Sajambre (del 92 al 121) y la N-625 de Cistierna a Oseja de Sajambre (del 93 al 100).

Por otro lado, los tramos de carreteras cerradas al tráfico se concentraban en provincias, entre ellos cuatro corresponden a puertos de montaña, repartidos en Cantabria (Estacas de Trueba con la CA-631 y Lunada con la CA-643), Burgos (Manquillo con la BU-820) y Cáceres (Puerto de Honduras con la CC-102).

También estaban cortadas a la circulación cuatro carreteras secundarias, en Cáceres (CC-17.4 en Piornal, CC-7.1 en Descargamaría y CC-7.2 en Robledillo de Gata), Navarra (NA-2011 y NA-2012 en Ochagavía), Salamanca (DSA-180 en La Hoya, DSA-191 en Candelario y DSA-359 en Martiago), Segovia (SG-112 en Riofrío de Riaza), Granada (A-4025 en Monachil) y Zamora (ZA-103 en Galende).

Por otra parte, otros 20 tramos de carreteras secundarias tenían activado el nivel rojo, nueve de los cuales pertenecen a puertos de montaña, sobre todo en Asturias (San Isidro con la A-112, Cerrdo con la AS-15, Leitariegos con la AS-213, Somiedo con la AS-227, Ventana con la AS-228 y Connio con la AS-348), León (Fonte da Cova con la LE-126 y Montejo con la LE-233) y Cantabria (La Matalena con la CA-633).

El resto eran vías de la red secundaria en Ávila (AV-501 en Aldeavieja, AV-901 en Burgohondo y AV-932 en Santiago del Collado), León (CL-626 en Boñar, Caboalles de Abajo y Rioscuro), Salamanca (DSA-191 en Candelario y SA-203 en La Alberca), Segovia (CL-601 en San Ildefonso y SG-612 en Navafría) y Zamora (ZA-102 en Villanueva de la Sierra).

CONSEJOS DE LA DGT

Por otro lado, la DGT avisó de que el temporal de nieve llegó a primera hora de la tarde a varias carreteras principales de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, y que nueve vías de alta capacidad pueden estar afectadas por la nieve a lo largo de las próximas horas.

Tráfico señaló que las vías que estaban ya o pueden llegar a estar afectadas por nevadas intensas a lo largo de esta tarde-noche son cinco autopistas de peaje concesionadas (AP-6 de Villalba a Adanero, AP-61 de Segovia a San Rafael, AP-51 de Ávila a Villacastín, AP-1 de Burgos a Miranda de Ebro y AP-66 de León a Oviedo) y cuatro autovías (A-1 de El Molar a Burgos, A-62 de Palencia a Burgos, A-67 de Palencia a Santander y A-231 de Osorno a Burgos).

La DGT recomendó a los conductores informarse del estado de circulación de las carreteras y que no viajen por las vías afectadas "si no es imprescindible" y "hasta que no se vea la evolución del temporal".

No obstante, apuntó que hay riesgo de nevadas en todas las provincias de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Navarra, Ourense, La Rioja, Huesca, Cantabria y Guadalajara.

(SERVIMEDIA)

13-ENE-18

MGR/man