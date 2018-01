Discapacidad. fundación once generó 7.800 empleos para personas con discapacidad en 2017

Fundación ONCE generó durante 2017 "en torno a 7.800 u 8.000 empleos" para personas con discapacidad en empresas u organizaciones ajenas a la ONCE y a su grupo empresarial que, gracias a la colaboración de esta entidad, quieren incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas.

Así lo anunció el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, en una entrevista a Servimedia en la que hizo hincapié en que aunque "queda mucho por hacer" para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, "afortunadamente hay menos barreras que las que teníamos ayer".

En este sentido, reivindicó el papel de Fundación ONCE para mejorar el empleo de las personas con discapacidad, puesto que "no hay cosa mejor para lograr su inclusión social", al darles "independencia y autonomía personal".

"Fundación ONCE cerrará en torno a los 7.800 u 8.000 empleos en el ejercicio 2017", afirmó Martínez Donoso, quien detalló que estos empleos "son empleos que se han generado para terceros", es decir, "que se han hecho con entidades terceras, empresas y todos aquellos aliados que tenemos nosotros para nuestros planes de formación y empleo".

De estos empleos, el director general de Fundación ONCE detalló que "el 42% fue para mujeres con discapacidad", un porcentaje que aunque celebró que "es un buen dato y es superior al del empleo ordinario", añadió que su objetivo y meta "es estar en el 45% como mínimo para finales de este 2018".

Asimismo, destacó que "a pesar de las graves dificultades del empleo para jóvenes" en España, se ha conseguido incorporar al mercado de trabajo "a menores de 30 años con discapacidad", que es "un reto que tenemos con el Fondo Social Europeo", en cuya lucha "estamos inmersos".

En este línea es donde actúan los Convenio Inserta que firma Fundación ONCE con diferentes entidades, "como por ejemplo McDonald's" en próximas fechas y Entrepinares "la semana que viene" en Valladolid, si bien servirá para incorporar a personas con discapacidad "a sus fabricas de Galicia y Fuenlabrada". "Muchas empresas renuevan", estos convenios demostrando que "quieren seguir incorporando personas con discapacidad", subrayó.

Estos convenios son fruto de los programas que realiza Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad de Fundación ONCE, que, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, lleva a acciones con este objetivo como los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ).

COMBATIR EL DESCONOCIMIENTO

Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, Martínez Donoso destacó que la principal es "la desinformación", puesto que este colectivo "está estereotipado y lógicamente existen ciertos miedos a lo desconocido".

"Por ello desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) , desde Fundación ONCE y desde todo el Grupo Social ONCE lo que estamos haciendo día a día es tratar de llevar esa información", destacó Martínez Donoso, que indicó que con este objetivo se creó un "Bus Inserta" que "va por los polígonos industriales informando a las pymes, que no tienen obligación legal de contratar, de las virtudes que tiene contratar personas con discapacidad".

Por último, a su juicio, otra barrera a derribar son las "familiares", puesto que existe "mucho proteccionismo sobre las personas con discapacidad por parte de las familias", algo que reconoció "es humano y legítimo" pero afirmó que "hay que convencerles de que ese proteccionismo tiene que acabar algún día".

