El gobierno pagará en breve la seguridad social a deportistas de alto nivel

15/01/2018 - 13:22

MADRID, 15

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ultima una resolución con la que comenzará a pagar la Seguridad Social a deportistas de alto nivel gracias a las aportaciones que harán los clubes de fútbol profesional por la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales, con lo que el Gobierno saldará una deuda histórica para que deportistas españoles con éxitos internacionales puedan cotizar durante su carrera deportiva.

El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, señaló este lunes en un encuentro con periodistas en Madrid que esa situación será una realidad "lo más urgente posible" después de que el CSD haga "las movilizaciones presupuestarias oportunas".

El Gobierno abonará por primera vez la Seguridad Social a deportistas de alto nivel después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado viernes un real decreto que desarrolla un real decreto-ley de 2015 que estableció el sistema de venta centralizada de los derechos de televisión de la Liga de Fútbol Profesional.

Cada club debe abonar un 1% de los ingresos televisivos al CSD para financiar la protección social de los deportistas de alto nivel (hay unos 4.000 en España) y ayudas para acudir a competiciones internacionales.

La Liga de Fútbol Profesional obtuvo 1.387 millones de ingresos netos en la temporada 2016-17 por la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales, con lo que 13,87 millones irán a protección social y ayudas a campeonatos internacionales.

De esos 13,87 millones, el 70% será para protección social de deportistas de alto nivel, lo que supone alrededor de 9,7 millones de euros. Lete comentó que se trata de "una cuantía muy importante" que comenzará a ser gestionada próximamente.

Los deportistas beneficiarios deben ser reconocidos de alto nivel y tener una relación laboral con un club (actualmente, cerca de 1.200 deportistas) o los que estén acogidos a convenios especiales dentro del régimen especial de trabajadores autónomos (28 reconocidos por el CSD). "Queremos que aflore todo eso. Estamos ante una situación desconocida", añadió.

No obstante, Lete precisó que el CSD establecerá limitaciones económicas para los deportistas de altos ingresos. "Entendemos que no sería razonable que el Gobierno pague la Seguridad Social del deportista cuando sus ingresos superen una cuantía que entendemos que es suficiente", apuntó, antes de añadir que la protección social será para "los deportistas que, desgraciadamente, durante su desempeño deportivo y de alto nivel no cotizan a la Seguridad Social".

