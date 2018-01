Psoe pide impulsar un modelo homogéneo de hospitalización a domicilio

15/01/2018 - 14:24

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley para la mejora, extensión y consolidación de la hospitalización a domicilio, que ofrezca una atención de calidad al paciente y contribuya a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Según informó el Grupo Socialista este lunes, la iniciativa, registrada por la diputada Lídia Guinart, insta al Gobierno a impulsar, respetando las competencias de las comunidades autónomas y en coordinación con éstas, un modelo homogéneo de hospitalización a domicilio (HAD), que defina cuáles son sus actividades y su cartera de servicios, de forma que se garantice su efectiva implantación en toda España como prestación reconocida en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Además, los socialistas piden un plan de calidad y establecer un sistema de acreditación para las unidades de hospitalización a domicilio; fomentar la formación en hospitalización a domicilio para profesionales, con un plan específico, acreditativo y con valor curricular, e impulsar la coordinación de la asistencia sanitaria y social, mediante equipos multidisciplinares.

A todo ello se añade el reconocimiento y desarrollo de programas de atención a las persones cuidadoras, especialmente en lo referente a la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia.

Guinart explicó que la falta de un marco regulador específico y de incentivos dirigidos a promover el desarrollo de estas unidades ha dejado "a merced de la iniciativa individual de profesionales convencidos y de gerentes emprendedores" la creación de unidades en algunos centros hospitalarios.

"Tanto es así que incluso se han cerrado algunas unidades pioneras de HAD en España, y no hay ni siquiera una cartera homogénea de servicios", añadió. La situación de las HAD contrasta con otras modalidades emergentes, como el hospital de día, los centros de diálisis o la cirugía mayor ambulatoria, ampliamente consolidadas.

(SERVIMEDIA)

15-ENE-18

ABG/caa