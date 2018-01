Jesús aguilar augura un "cambio radical" en la farmacia europea con el nuevo etiquetado de medicamentos

15/01/2018 - 17:20

El presidente de la Agrupación Farmacéutica Europea, el español Jesús Aguilar, aseguró este lunes que el Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos supondrá un "cambio radical" en el modelo comunitario, aunque lamentó que aquellos fármacos que no se dispensan bajo prescripción se queden fuera del nuevo etiquetado por la regulación de algunos países.

En febrero de 2019 entrará en vigor el Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos en la Unión Europea, una iniciativa cuya implantación en España costará unos seis millones de euros y que está encaminada a combatir la falsificación de medicamentos, un problema que en otros países europeos ha adquirido relevancia.

"Cada envase va a tener un código de barras que identificará unitariamente el medicamento; como tener nombre y apellidos", explicó el también presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en una entrevista con Servimedia. Este sistema de seguridad deberá pasarlo el farmacéutico por un lector, irá a un repositorio e informará al profesional de la autenticidad del fármaco.

En este sentido, señaló que si bien "tenemos muchos más problemas de falsificación de medicamentos en toda Europa" que hace unos años –sobre todo debido al auge de Internet-, en España este aspecto no ha adquirido una dimensión importante a causa de la implantación de la receta electrónica y por el hecho de que los medicamentos se dispensan en farmacia.

"Es un sistema que se va a poner en todos los países europeos y nos va a asegurar esta seguridad del medicamento", enfatizó Aguilar, que se mostró convencido de que al incorporarse esta mecánica "acabará desapareciendo el cupón precinto" de las cajetillas de los fármacos.

"UN FALLO"

No obstante, Aguilar criticó "un fallo" con el que tendrá que lidiar este sistema, y es que hay países en los que los medicamentos que no están sujetos a prescripción médica no se dispensan sólo en farmacias, lo que impide su inclusión en el Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos.

Para el representante de los farmacéuticos a nivel europeo, el hecho de que estos fármacos no estén "en el canal de la farmacia" hace que "no se pueden controlar", lo cual crea un problema a esta iniciativa porque, a su juicio, "los medicamentos no dejan de ser drogas". Es por ello que Aguilar quiere "meter todos los medicamentos" en el sistema, algo por el momento no viable.

Por eso, asumió que "esos medicamentos no van a poder entrar en este sistema de seguridad", aunque en España sí se incluyen en el canal farmacéutico lo que, según este experto, debe hacer a los españoles "reflexionar del valor de lo que nuestras administraciones han creado dentro de nuestro sistema" que es, a su juicio, de los más garantistas.

