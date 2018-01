Más de 400 mujeres con discapacidad desafían las barreras que impiden su autonomía a través de un programa de COCEMFE

16/01/2018 - 13:41

Un total de 404 mujeres con discapacidad desafían las construcciones sociales que impiden su autonomía social y económica, a través del 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo', desarrollado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en ocho provincias, gracias al convenio establecido entre la entidad y la Obra Social "la Caixa" y su programa 'Incorpora', según ha informado la organización.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El programa cuenta con una metodología de intervención individual y grupal, centrado en las preferencias de las mujeres con discapacidad participantes, que permite hacer un seguimiento personalizado y adecuado a sus necesidades.

En concreto, se han realizado itinerarios personalizados de inserción social y laboral y seguimiento a nivel individual, con 360 mujeres con discapacidad. Además, 203 mujeres han participado en sesiones grupales de empoderamiento; 252 han sido beneficiarias de sesiones grupales de habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica; y 127 han encontrado empleo a lo largo del año.

"Mi paso por el programa ha contribuido a que me enfrente al rol que nos asignan a las mujeres con discapacidad de ser cuidadoras y personas con una supuesta menor necesidad de independencia económica y emocional que los hombres, además de ser más sobreprotegidas por el entorno y la familia. Me siento apoyada y, sobre todo, más segura de mi misma", ha asegurado Isabel Pérez, participante en el Programa en 2017.

COCEMFE asegura que el empoderamiento es la capacidad de una persona para dejar de ser "objeto de otras" y convertirse en la "persona protagonista de su propia historia". "Al facilitar el paso de la dependencia a la independencia, se están favoreciendo capacidades como la toma de decisiones, el acceso a la información y recursos, asertividad, adoptar un rol activo en la resolución de conflictos o la mejora de la autoimagen", apunta la organización.

El trabajo coordinado con el programa de inserción laboral de la Obra Social "la Caixa", 'Incorpora', en el que también colabora COCEMFE, ha facilitado la orientación laboral e intermediación para el empleo a las beneficiarias del programa en búsqueda activa de empleo.

"Las profesionales que trabajan con nosotras me han dado herramientas y seguridad y ahora sé qué es lo que realmente busco. Su apoyo me ha permitido encontrar un trabajo, sin ellas no lo hubiese conseguido", ha señalado Manuela Ortega sobre su experiencia como participante en el programa.

Por otro lado, se han llevado a cabo 22 acciones de formación y/o sensibilización en materia género y discapacidad, enfocadas en la centralidad del trabajo como perspectiva fundamental para el empoderamiento e independencia de la mujer con discapacidad.

"El creciente interés de organismos públicos y privados en esta problemática, nos ha permitido participar en diferentes jornadas y actividades de formación y sensibilización dirigidas a profesionales y la población en general", ha destacado la secretaria de Mujer e Igualdad de COCEMFE, Marta Valencia.