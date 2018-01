El Pacto educativo retoma su labor entre el optimismo de PP y la advertencia de Podemos de no firmar un texto de mínimos

16/01/2018 - 15:00

Los morados exigen que el acuerdo termine con los recortes en Educación, derogue la LOMCE y apueste por la escuela pública

La subcomisión para la elaboración de un Pacto de Estado Social y Político por la Educación ha retomado este martes sus trabajos, tras el parón por la Navidad, entre el optimismo del PP, que ve posible el acuerdo dentro del plazo estipulado --a finales de abril-- y la advertencia de Unidos Podemos de no firmar en el pacto si éste se convierte en un documento de mínimos.

Según han explicado a los medios los portavoces de los principales partidos en el Congreso, en esta jornada comenzarán a desarrollar los puntos del guión elaborado en este año de trabajo, entre los que se encuentran temas como los conciertos, la profesión docente o la asignatura de religión, que, previsiblemente, protagonizarán las principales discrepancias entre partidos.

LOS INDEPENDENTISTAS, DE OBSERVADORES

Además de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también han acudido a la reunión PNV y el "observador crítico" ERC, a los que, en esta ocasión, se ha sumado por primera vez PDeCAT, que también se ha presentado como observador.

La portavoz del PP en este órgano, Sandra Moneo, se ha mostrado optimista a la hora de alcanzar un acuerdo entre todos los grupos. "Sin duda veremos ese pacto", ha señalado para insistir en que el escenario actual es "favorable" para lograrlo. "En los últimos meses hemos podido constatar una coincidencia importante en cuestiones sustanciales en relación a la mejora del sistema educativo", ha declarado ante los periodistas y, aunque ha reconocido que "existen diferencias", ha señalado que "de eso se tratan los acuerdos, de que cada uno sepa anteponer los intereses generales a los particulares".

Preguntada por los temas más controvertidos, Moneo ha explicado que cuando se han incluido en el guión pactado es porque el PP "aspira a un acuerdo en estas cuestiones". Así, ha defendido que el documento que nazca de esta subcomisión "no puede ser parcial", si no "ambicioso" y "encaminado a la mejora de sistema educativo".

EL PP PRIORIZA EN EL PROFESORADO

Aún así, la portavoz 'popular' ha señalado que su partido tiene algunas prioridades dentro del pacto, como es el nuevo modelo de selección de profesorado, además del reconocimiento personal, económico y profesional de este colectivo.

"Para nosotros el profesorado es el elemento crítico de mejora del sistema educativo. Si podemos llegar a un acuerdo en relación a la reforma de la ley, pero no nos ponemos de acuerdo en relación a lo que es la gran transformación del sistema que pivota el profesorado, pues habremos dejado fuera a una parte fundamental", ha declarado.

La actitud del PP ante la elaboración del texto ha contrastado con la del portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez, quien ha señalado que "tras un año de trabajos, no se ha tomado ninguna decisión" y sólo se ha elaborado un guión donde "el PP ha puesto muchas pegas para reconocer el papel vertebrador de la escuela pública". "Por eso abordamos esta última fase del pacto con escepticismo", ha apuntado.

PODEMOS DENUNCIA MÁS RECORTES EN 2018

Para el diputado morado, no se han hecho las rectificaciones debidas sobre la LOMCE y el Gobierno no ha revertido los recortes en Educación realizados en los últimos años. "Lo contrario, en los presupuestos para 2018 sigue planteando recortes", ha indicado.

Por tanto, ha advertido de que si el acuerdo al que se llegue "no deroga recortes, no apuesta por la escuela pública y no plantea abiertamente una derogación de la LOMCE, sino un maquillaje", Unidos Podemos "no estará en el pacto educativo".

El grupo de Unidos Podemos, que en el pacto contra la violencia de género se abstuvo en la votación del Pleno, ya abandonó la subcomisión encargada de redactar un acuerdo para la reforma de la justicia al considerar que su efecto va a ser muy limitado porque no incluirá los cambios que juzga necesarios.

Por su parte, desde el PSOE consideran que el guión pactado en las últimas reuniones es "ambicioso" y "cubre todo sistema educativo". Su portavoz en esta materia, Luz Martínez Seijo, ha asegurado que su formación viene con "los deberes hechos" y con propuestas "para todas las medidas del guión. El objetivo de los socialistas es, ahora, esperar al planteamiento que traen resto de grupos en las diferentes materias.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, se ha mostrado más prudente y, aunque ha señalado que desde su partido "siempre se ha apostado por un pacto" en materia educativa, ha reconocido que es pronto para saber si se llegará a un acuerdo a tiempo, porque primero debe conocer "cómo va el ritmo" de trabajo entre los grupos. "Pero las expectativas son buenas", ha concluido.