Educación. ccoo defiende las oposiciones con exámenes no eliminatorios y hasta un 45% para la experiencia laboral, que "es perfectamente constitucional"

16/01/2018 - 15:33

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) exigió este martes que los procesos de acceso al empleo público docente habilitados dentro de la convocatoria extraordinaria de empleo aprobada por Hacienda se articulen a través de un concurso oposición, donde el examen consista en una prueba única sin partes eliminatorias y el peso de la experiencia laboral suponga el 45%.

El sindicato presentó este martes un informe jurídico que respalda sus planteamientos y rebate la tesis del Ministerio de Educación sobre que dichas reclamaciones atentan contra el principio de mérito y capacidad. Según CCOO, su propuesta es "perfectamente constitucional" y se adapta a distintas sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional, así como a lo previsto en la LOE. Señaló, además, que dicho proceso no sería "restringido", pues no se impediría el acceso a quienes no sean funcionarios interinos.

Asimismo, indicó que la ley permite procesos extraordinarios durante un tiempo tasado ante circunstancias especiales, y la necesidad de reducir la tasa de interinidad en el sector (del 20 al 8%) justificaría, según CCOO, dicha decisión.

Subrayó también que valorar con hasta un 45% la experiencia laboral no atenta contra los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público, pues diversas sentencias consideran que los servicios a la administración son equiparables a méritos profesionales, siempre que su cómputo sea proporcionado. Por último, recalcó que la LOE permitía las pruebas únicas donde las partes pueden hacer media entre sí, esto es, no son eliminatorias.

