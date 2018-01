Los Planes de Igualdad y los Protocolos de Acoso, los menos implantados en las empresas en España, según un estudio

17/01/2018 - 13:53

Código Ético y de Conducta y el Manual del Empleado son los más habituales

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Política de Igualdad y el Protocolo de Acoso son los protocolos laborales "menos implantados" en las empresas en España, ya que, según se desprende del informe 'Protocolos Laborales: radiografía de su implantación en España', elaborado por el departamento de Asesoramiento Laboral de BDO Abogados, sólo el 25 por ciento de las empresas en España cuenta con un Plan de Igualdad y el 35 por ciento con un Protocolo de Acoso.

Por el contrario, el protocolo laboral más implantado en España es el Código Ético (55%), seguido del Código de Conducta y del Manual del Empleado (ambos con un 54% de implantación). El medio más utilizado para comunicar los protocolos laborales a los empleados es la intranet de la empresa (62%), seguido del Paquete de Bienvenida (55%) y del correo electrónico (50%).

Para BDO, el Protocolo de Acoso es una materia de "cumplimiento obligatoria" independientemente del tipo de empresa, ya que, si se produce un acoso en la empresa, el hecho de no tener implantado un protocolo de acoso puede ser considerado por la Autoridad Laboral un incumplimiento en materia de riesgos laborales.

En este sentido, la organización señala que es obligación de la empresa implantar todas las medidas posibles para reducir y evitar cualquier riesgo para los trabajadores, y destaca que el riesgo de acoso es un "riesgo psicosocial del que no está exenta ninguna estructura empresarial".

En cuanto a Política de Igualdad, solo es obligatoria para empresas con más de 250 trabajadores o en las que se establezca por convenio colectivo o, en última instancia, si lo ha establecido como sanción la Inspección de Trabajo. Extrapolando el porcentaje de empresas con un número de trabajadores superior a éste de las que han participado en el informe (40%), el 15 por ciento deberían tener implantada esta política, pero no la tienen.

EL 30% NO ACTUALIZA LOS PROTOCOLOS

Respecto al plazo de revisión de los protocolos, el estudio de BDO Abogados indica que casi el 30 por ciento de las empresas no los actualizan; el 28% de las compañías lo actualizan cada uno o dos años; y el 26%, entre los dos y los cinco años.

"No podemos obviar que es necesario revisar los protocolos que se instauren en la empresa, tanto a efectos de que se puedan considerar adecuados y efectivos de cara a que contemplen la realidad de la empresa y no sean un mero papel mojado, sino también para adaptar a la empresa a los continuos cambios tanto normativos como jurisprudenciales que se están viviendo en los últimos tiempos", ha señalado la gerente del área de asesoramiento laboral de BDO Abogados, Raquel de la Viña.

El estudio resalta que el mecanismo más extendido para informar sobre los posibles incumplimientos y violaciones de los protocolos laborales es el Canal de Denuncias, con un 63 por ciento, y las sanciones que se imponen por dicho incumplimiento varían desde la amonestación verbal (56%), al despido disciplinario (42%). Además, el 19 por ciento de las empresas encuestadas admite la denuncia anónima.

Sin embargo, el informe destaca que sólo el 52 por ciento de las empresas informan sobre la existencia de una confidencialidad garantizada cuando se realizan las denuncias sobre posibles incumplimientos, lo que indica que casi la mitad de las compañías con este tipo de protocolos "tienen un sistema no se puede considerar eficaz ni adecuado", ya que los usuarios "no se sentirán respaldados" al denunciar ciertas situaciones.

En este sentido, la directora de Asesoramiento Laboral de BDO Abogados, Montse Rodríguez, ha asegurado que si no existe confidencialidad, el canal de denuncias "puede devenir inútil", dado que "no aportará la suficiente confianza ni credibilidad" a los trabajadores.

Igualmente, el estudio indica que "solamente" un 31 por ciento de las empresas procede a resolver formalmente una denuncia que se inicie dentro de su sistema de validación de existencia de incumplimientos, como puede ser a través del canal de denuncias.

Por otro lado, el informe subraya que "solamente" un tercio de las empresas tienen un sistema de Compliance Laboral integrado con otras materias, sobre todo con el tema penal. Precisamente, un 45 por ciento de las compañías confirman que no existe esta integración en sus empresas y casi un 23 por ciento indica que sí tienen un sistema de compliance en otra materia distinta a la laboral. Además, un 54 por ciento de los encuestados asegura que en sus códigos de conducta no se recogen materias penales con implicaciones laborales.

AYUDAR A LAS EMPRESAS MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO LABORAL

En este sentido, BDO afirma que el futuro del Compliance Laboral pasa por ayudar a las empresas a evitar responsabilidades más allá del ámbito laboral, lo que consideran más del 50 por ciento de los encuestados, así como por proceder a una plena integración en la gestión y planificación estratégica de la empresa (40%).

Según el estudio, el mayor porcentaje de materias integradas con el laboral es para el Compliance Penal, dado que un 46% de las empresas que tienen el compliance laboral integrado han respondido que el sistema actual que tienen contempla las materias penal y laboral.

"El futuro del Compliance Laboral pasa por integrarse con las demás áreas mencionadas así como con las áreas de negocio que aportará una visión estratégica en el cumplimiento normativo y que se valore el Compliance integral en la empresa", ha manifestado Montse Rodríguez.

Para BDO, es necesario proceder a tener códigos "más globales", dado que la realidad es "única" y "no debe ser compartimentada por materia". En este sentido, un 54 por ciento de las empresas encuestadas ha respondido que no existe ningún apartado en su código de conducta en el que se especifiquen incumplimientos penales con relevancia laboral y un 31 por ciento que no existe ningún apartado específico pero que sí se recogen conductas laborales que pueden tener incidencia en el ámbito penal.