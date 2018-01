La Xunta garantiza que los Presupuestos Generales del Estado "no afectarán" a la llegada del AVE a Galicia

17/01/2018 - 14:42

La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, se ha remitido este miércoles al Ministerio de Fomento y al presidente de Adif, que garantizan que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no afectaría a las obras del AVE en Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS)

"El presidente de Adif y el ministro siempre trasladaron que no es un asunto presupuestario de la compañía", ha expresado. "Si el presidente de Adif dice que la no aprobación de los Presupuestos Generales no afectará a las obras, me remito a los propios responsables del Ministerio", ha asegurado Vázquez.

Así ha hablado la conselleira tras un acto de supervisión de unas obras de aislamiento de viviendas de promoción pública (VPP) en la capital gallega. Y lo ha hecho después de sus declaraciones el pasado domingo durante una entrevista concedida a la Cadena Ser, en la que aseguraba que la Xunta temía por el retraso del proyecto ante esta situación.

Además, la conselleira ha reiterado que la llegada de la alta velocidad a Galicia es un "objetivo de país irrenunciable" y que el Gobierno gallego estará "vigilante" para que, en 2018, las obras del AVE alcancen Pedralba (Ourense).

"Todos los gallegos estamos cansados de diferentes fechas y muchos retrasos", ha afirmado al tiempo que ha valorado el "desbloqueo importante" de esta situación por parte del Gobierno estatal.