Casi el 10% de los pacientes que ingresan en los hospitales de españa sufre algún efecto adverso

En España, el 9,3% de los pacientes que ingresan en un hospital sufre algún efecto adverso por intervenciones quirúrgicas, infecciones nosocomiales o medicamentos, mientras que esta cifra aumenta al 11,18% en el ámbito de la Atención Primaria, según concluye el documento 'Latrogenia: análisis, control y prevención', dado a conocer este miércoles en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), en Madrid.

Según este informe, que ha sido elaborado por la OMC y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), los efectos adversos forman parte de lo que se denomina latrogenia o daño provocado a los pacientes como consecuencia de la intención de diagnosticar, prevenir, tratar y aliviar una dolencia.

En este sentido, el presidente de la OMC, el doctor Serafín Romero, subrayó en rueda de prensa que "para combatir este problema, una línea estratégica de trabajo es contar con un baremo del daño sanitario porque no tenerlo está generando desde hace bastantes años una medicina defensiva que, además de ser más costosa, aumenta los riesgos de la actuación del propio médico o profesional sanitario. Todo ello multiplica el coste por el sobrediagnóstico y el sobretratamiento".

En cuanto a los datos, la presidenta saliente de Sespas, la doctora Beatriz González, afirmó que "el coste de la sobreutilización de la sanidad cuesta al año en Estados Unidos unos 270.000 millones de dólares y esto es cuatro veces lo que gasta España anualmente en sanidad pública".

Además, en este documento se pone de manifiesto que el riesgo de sufrir un evento adverso en unidades de cuidados intensivos es del 40% y se da en el 7,2% de los pacientes atendidos en los servicios de urgencias. "La latrogenia es un problema de salud de primera magnitud porque en Europa cuatro millones de personas al año son hospitalizadas por infecciones asociadas a tratamientos hospitalarios y, de ellas, mueren 35.000. En España, entre 2001 y 2006, mas de 350.000 personas fueron inresadas en nuestros hospitales debido a efectos adversos por medicamentos que tomaron y esto representa un coste adicional por paciente de 5.000 euros".

Ofrecer más formación al médico y concienciar a la sociedad sobre este grave problema son algunas de las líneas estratégicas para hacer frente a la latrogenia. Pero, además, el doctor Romero añadió que "hablamos del médico y de ciudadanos pero no hay que olvidar las presiones económicas muy duras que existen para que ésto no mejore. No puede ser que el 50% de los anuncios de la televisión sean 'consulte a su farmacéutico' por una patología que no necesita tratamiento. No estoy hablando de los farmacéuticos, estoy hablando de quien está pagando todo esto para finalmente medicalizarlo todo. Esta cultura de consumo es nuestro principal enemigo".

