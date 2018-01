La filantropía europea encuentra "numerosas barreras" para atender las necesidades de los ciudadanos, según un estudio

La filantropía europea encuentra "numerosas barreras" para atender las necesidades de los ciudadanos, según pone de manifiesto el estudio 'Enlarging the Space for European Philanthropy', realizado por la profesora de la UCD Sutherland School of Law (Dublín) Oonagh Breen y publicado por las organizaciones Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) y European Foundation Centre (EFC) Este estudio sobre el entorno regulatorio del sector filantrópico europeo cuenta con el apoyo de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que colabora con ambas entidades en el impulso de iniciativas orientadas a lograr un marco que favorezca el trabajo de las fundaciones.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La investigación, que analiza las barreras con las que se encuentra el sector filantrópico europeo para llevar a cabo su actividad, indica que en Europa hay en torno a 140.000 donantes y fundaciones con un gasto anual de más de 60.000 millones de euros en fines de interés general como la educación, la salud, la ciencia, el medio ambiente, la migración o la integración.

El estudio concluye que la filantropía "no tiene un lugar específico" en los tratados europeos, por lo que señala que es "necesario" su reconocimiento tanto en el marco legislativo como en los derechos fundamentales europeos.

Además, destaca que las barreras a la filantropía transfronteriza suponen un gran desafío. En este sentido, señala que Europa "debe avanzar" hacia un concepto común de iniciativa privada para fines de interés general, con regímenes fiscales no discriminatorios y una simplificación de las prácticas de la autoridad fiscal.

Por otro lado, subraya que las leyes nacionales "deben estar en consonancia" con los derechos y las libertades de la UE y hace hincapié en la necesidad de examinar si los mecanismos de protección existentes, como los procedimientos de infracción del Tratado de la UE, son suficientes.

Asimismo, el estudio pone de manifiesto otras amenazas como las restricciones a la recepción de recursos del extranjero en determinados países, los esquemas tributarios filantrópicos transfronterizos "inconsistentes" o los impactos "nocivos" de medidas antiterroristas y de prevención de blanqueo de capitales "demasiado rígidas".

Con el fin de poner de manifiesto el valor del sector filantrópico en la mejora de la sociedad, DAFNE y el EFC han organizado el próximo 28 de mayo una jornada en Bruselas junto con parlamentarios europeos. En dicha jornada se hablará sobre la importancia de que exista un marco regulatorio "idóneo" para el desarrollo de la actividad filantrópica.